19.10.2025.
Нови Сад
ЈЕСЕН У ЗНАКУ ХРИЗАНТЕМА Одржана још једна Цветна пијаца ТРАДИЦИЈА КОЈА СПАЈА ПРИРОДУ И ГРАД

19.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Ј. Р.
Фото: Дневник

Јесен у Новом Саду не може да прође без мириса земље и шарених тезги на Цветној пијаци испред Спенса.

Док се дрвеће у околини боји у златне и црвене тонове, плато испред спортског центра претвара се у праву баштенску оазу. Већ од раног јутра, пролазници се заустављају крај тезги препуних хризантема и бројних других врста цвећа. „Сад су хризантеме у пуном сјају, и то је најтраженије цвеће у октобру,“ прича нам Милена из Сремских Карловаца. Она је још додала да их људи најчешће купују за дворишта, за улазе у куће али и за гробља. Имају симболику дуговечности. 

Цене су, како кажу продавци, умерене и прилагођене свима. Мале саксије хризантема коштају око 300 динара, док су веће саднице од 450 до 700 динара. Кале иду по 300 динара и цветови и саднице углавном зависе од величине. Уз сваку куповину, продавци радо дају савет – како заливати, где поставити биљку и колико ће трајати цвет. 

На једном крају пијаце се налази штанд с баштенским алатима и природним ђубривом, где купци могу да пронађу све за припрему својих вртова пред зиму. Атмосфера је опуштена и весела. Цветна пијаца није само место куповине – то је део новосадске свакодневице, традиција која спаја природу и град.

Нови Сад
