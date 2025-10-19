ЈЕСЕН У ЗНАКУ ХРИЗАНТЕМА Одржана још једна Цветна пијаца ТРАДИЦИЈА КОЈА СПАЈА ПРИРОДУ И ГРАД
Јесен у Новом Саду не може да прође без мириса земље и шарених тезги на Цветној пијаци испред Спенса.
Док се дрвеће у околини боји у златне и црвене тонове, плато испред спортског центра претвара се у праву баштенску оазу. Већ од раног јутра, пролазници се заустављају крај тезги препуних хризантема и бројних других врста цвећа. „Сад су хризантеме у пуном сјају, и то је најтраженије цвеће у октобру,“ прича нам Милена из Сремских Карловаца. Она је још додала да их људи најчешће купују за дворишта, за улазе у куће али и за гробља. Имају симболику дуговечности.
Цене су, како кажу продавци, умерене и прилагођене свима. Мале саксије хризантема коштају око 300 динара, док су веће саднице од 450 до 700 динара. Кале иду по 300 динара и цветови и саднице углавном зависе од величине. Уз сваку куповину, продавци радо дају савет – како заливати, где поставити биљку и колико ће трајати цвет.
На једном крају пијаце се налази штанд с баштенским алатима и природним ђубривом, где купци могу да пронађу све за припрему својих вртова пред зиму. Атмосфера је опуштена и весела. Цветна пијаца није само место куповине – то је део новосадске свакодневице, традиција која спаја природу и град.