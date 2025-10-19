clear sky
6°C
19.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У ШИДУ ОТВОРЕН „СРЕМ КЛОБ КОБ ФЕСТ” У прављењу кобасица такмичиће се 26 ЕКИПА ИЗ ШЕСТ ЗЕМАЉА

19.10.2025. 08:55 09:05
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
а
Фото: sremskakobasicijada.rs

Министар пољопривреде Драган Гламочић отворио је јуче у Шиду манифестацију „Срем клоб коб фест”, која је посвећена домаћим произвођачима и очувању гастрономског наслеђа Срема и истакао да је управо овакво повезивање произвођача и прерађивача прави пут развоја српске пољопривреде.

„То је прави пут за Србију, када се заокружи цео процес, од њиве до трпезе. Када имамо производњу, прераду и продају и када све то функционише заједно”, рекао је Гламочић и додао да овакве манифестације подстичу развој домаће производње, туризма и руралних средина. 

Председник општине Шид Зоран Семеновић нагласио је да је то најважније манифестација коју имају у овом делу године. 

- То је време када наши произвођачи могу да покажу све што су произвели, да стекну нова знања, размене искуства и да се припреме за наредну сезону - рекао је Семеновић. 

Председник Удружења „Сремска кобасица Срем клоб коб фест”, Станислав Ђиерчан, истакао је да овогодишње такмичење бележи рекордан одзив. 

- Имамо чак 26 екипа које учествују у прављењу кобасица, што је до сада највећи број. Учествују и екипе из шест околних земаља, па с поносом можемо рећи да је ово међународна манифестација. Кроз бренд и наше удружење трудимо се да сачувамо традицију и културу свињокоља и производње домаће сремске кобасице, по којој је овај крај надалеко познат - рекао је Ђиерчан. Манифестација је и ове године окупила велики број излагача и посетилаца. Током два дана трајања манифестације очекује се неколико десетина хиљада гостију, а присутни су и излагачи из десет земаља региона.

кобасицијада Шид
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај