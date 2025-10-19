ЕКИПЕ ЈКП ,,ЧИСТОЋА” НОВИ САД СВАКОДНЕВНО НА ТЕРЕНУ Уклоњен велики број дивљих депонија
- Током септембра радници Службе за сакупљање и транспорт отпада су уклонили велики број малих дивљих депонија на територији Града Новог Сада. Њихово склањање је рађено свакодневно у три смене и оно представља део редовних радних активности радника – навело је ЈКП “Чистоћа” на свом сајту.
У овом предузећу напомињу да су њихове екипе свакодневно на терену и посвећено раде на очувању хигијене и уређености Града Новог Сада.
- Без обзира на временске услове, наши радници обављају низ задатака који чине да Нови Сад изгледа чисто, уредно и пријатно за све нас. Одношења отпада, чишћења улица, сливника, аутобуских стајалишта и других јавних површина, су само део њихових дневних радних задатака који су од непроцењивог значаја за живот у урбаној средини – наводе у “Ћистоћи”.
Током септембра у Футогу је започето уклањање највеће дивље депоније у Новом Саду. Више од 15.000 кубика отпада биће уклоњено уз помоћ тешке механизације.
Ова акција се спроводи у сарадњи са Министарством заштите животне средине, ЈП „Војводина шуме“, Градском управом за заштиту животне средине и ЈКП ,,Чистоћа” Нови Сад.