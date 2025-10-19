УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ РАСПИСАЛА ТЕНДЕР Планира се градња канализације у Руменки ПОНУДЕ СЕ ПОДНОСЕ ДО ОВОГ ДАТУМА
У делу продужетка Улице војводе Путника у Руменки планирана је градња канализационе мреже, а Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције (УГЗИ) недавно je расписала јавни позив.
Процењена вредност инвестиције је око 23,33 милиона динара, без ПДВ-а, док ће радови трајати 180 дана.
„Предмет пројекта је изградња канализације отпадних вода у делу продужетка Улице војводе Путника у насељу Руменка. Пројектом је обухваћен део секундарног крака (крак 1) у Улици ослобођења. Дужина канализационе мреже у Улици војводе Путника је 675 метара, секундарног крака 55 метара”, наведено је у техничком опису објављеном на Порталу јавних набавки.
Планирани цевовод у Војводе Путника ће, како се може приметити, бити повезан на постојећу канализацију у тој улици, док ће секундарни крак бити повезан на ону на раскрсници улица Ослобођења и Новосадска.
У тендерској документацији наведено је да су локацијски услови издати 16. маја 2023, а грађевинска дозвола 28. јула те године.
„Канализациона мрежа (крак 1) простире се паралелно са десне стране државног пута другог А реда, Оџаци- Ратково-Силбаш-Бачки Петровац-Руменка-Нови Сад. На простору насеља Руменка налази се мелиорациони канал хидромелиорацоног система Савино Село. У близини десне обале канала завршава се траса планиране канализације у продужетку Улице војводе Путника. Траса крајњег кућног прикључка пројектована је паралелно са каналом и то на растојању 14 метара од ивице канала, чиме је услов ЈВП „Воде Војводине” да управно растојање између трасе канализације и ивице обале канала мора бити најмање пет метара”, објашњавају пројектанти у техничком опису.
Понуде на тендер Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције подносе се до 22. октобра, а надлежни ће у року од највише 40 дана изабрати извођаче радова или, пак, обуставити поступак јавне набавке. Имајући у виду рокове, укључујући и период за увођење извођача у посао, изградња канализације би могла да почне до краја године.