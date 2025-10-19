БОКСЕРУ БАНАТА ПЕХАРИ ЗА НАЈБОЉЕГ ЈУНИОРА И ОМЛАДИНЦА: Дамиан Бајић ниже успехе у рингу
На недавно одржаном меморијалном турниру у боксу “Павле Паја Милић” у Новом Саду, такмичару Бокс клуба Банат из Зрењанина Дамиану Бајићу додељен је пехар за најбољег омладинца.
Крајем прошле године, на четвртом меморијалном боксерском турниру “Звонимир Звонко Вујин” у Зрењанину, Дамиан Бајић проглашен је за најбољег јуниора.
Момак из Падине, који је прошлог месеца напунио 17 година, у досадашњој четворогодишњој боксерској каријери остварио је запажене резултате у рингу. Двапут је био првак Србије, у кадетској и јуниорској конкуренцији, а златом се окитио и на првенствима Београда и Војводине.
-То су моји највећи успеси у 22-23 меча, колико сам их имао до сада. Имам релативно мало мечева за мој узраст и зато бих волео да их у наредном периоду буде што више. Верујем да ће ме мој тренер Миливој Шојић водити на сва такмичења за која мисли да сам спреман. Где ће ти мечеви бити, то не знам, али то и није моја брига. Мој задатак је да будем спреман за њих, кад год и где год били – каже за “Дневник” боксер Баната Дамиан Бајић, који се тренутно такмичи у категорији омладинаца до 63,5 килограма.
Дамиан је из Падине у Зрењанин дошао због школовања. Ученик је трећег разреда Електротехничке и грађевинске школе “Никола Тесла”. Упоредо са школовањем, наставио је и спортску каријеру.
-Боксом сам почео да се бавим 2021. у панчевачком клубу Професионалац. Тамо сам провео две године, а онда сам прешао у Банат. За овај зрењанински клуб сам чуо на ранијим такмичењима и нисам погрешио што сам га одабрао. У почетку је било мало теже, јер је у питању другачија школа бокса, па ми је требало времена да се навикнем. Међутим, сви у клубу су ме одмах прихватили и сада је заиста све одлично – истиче наш саговорник.
Он планира да настави у победничком ритму и у новој узрасној категорији у којој сада наступа.
-Још увек се навикавам на омладинску категорији, у којој је ситуација скроз другачија него међу јуниорима. Дуже су рунде, јачи су противници, ударци су опаснији, па морам и ја мало да ојачам, и ментално и физички. Треба ми још мало времена да се навикнем, али захваљујући мом тренеру све иде како треба – наглашава Дамиан Бајић.
Текст и фото: Ж. Балабан