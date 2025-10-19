clear sky
НОВИ КЛУБ НАПУШТА ЕВРОЛИГУ: Асвел се сели у Лигу шампиона

19.10.2025. 12:47 12:49
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Француски Асвел би после ове сезоне могао да напусти Евролигу и пресели се у Лигу шампиона.

То само значи да француски клуб има жељу да у будућности се такмичи у лиги коју би могао да формира НБА у Европи. 

Тако би Асвел пратио пораз Албе, која је од ове сезоне прешла на ФИБА такмичења, после напуштања Евролиге.

Када се ради о осталих клубовима из Француске, Монако нема планове да напушта Евролигу, где су прошле сезоне стигли до финала. 

Са друге стране први човек Асвела, Тони Паркер сматра да је будућност у неком другом такмичењу.

Спорт Кошарка
