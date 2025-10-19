НОВИ КЛУБ НАПУШТА ЕВРОЛИГУ: Асвел се сели у Лигу шампиона
19.10.2025. 12:47 12:49
Коментари (0)
Француски Асвел би после ове сезоне могао да напусти Евролигу и пресели се у Лигу шампиона.
То само значи да француски клуб има жељу да у будућности се такмичи у лиги коју би могао да формира НБА у Европи.
Тако би Асвел пратио пораз Албе, која је од ове сезоне прешла на ФИБА такмичења, после напуштања Евролиге.
Када се ради о осталих клубовима из Француске, Монако нема планове да напушта Евролигу, где су прошле сезоне стигли до финала.
Са друге стране први човек Асвела, Тони Паркер сматра да је будућност у неком другом такмичењу.