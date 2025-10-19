СУДАР КОШТАО ДУШАНА БОРКОВИЋА ДРУГОГ МЕСТА на трци у Јужној Кореји
Српски аутомобилста Душан Борковић у другој трци ФИА ТЦР Светског првенства у Јужној Кореји стартовао је са треће позиције и већ у првим круговима успео да се пробије на друго место.
Наш шампион је одлично бранио своју позицију све до неспортског контакта од стране Француза, Јана Ерлахера, возача фабричког Lynk & Co тима, након чега је изгубио две позиције и трку завршио као петопласирани.
Иако је тај инцидент спречио Борковића да се попне на победничко постоље, викенд у Јужној Кореји остаје изузетно успешан за српског шампиона који се, после летње паузе, вратио у сам светски врх.
„Задовољан сам што сам завршио у Топ 5 најбољих возача на свету, иако сам знао да сам могао и боље. Био сам надомак подијума, али овакве ствари се, нажалост, дешавају у овом спорту. Дао сам срце за Србију и поносан сам на све што смо постигли овог викенда. После летње паузе, сјајан је осећај поново бити раме уз раме са возачима фабричких тимова. Хвала мом тиму, партнерима и свим навијачима који су били уз мене - идемо даље још јаче”, изјавио је Душан Борковић.