clear sky
14°C
19.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СУДАР КОШТАО ДУШАНА БОРКОВИЋА ДРУГОГ МЕСТА на трци у Јужној Кореји

19.10.2025. 13:43 13:46
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
borkovic
Фото: FIA WTCR

Српски аутомобилста Душан Борковић у другој трци ФИА ТЦР Светског првенства у Јужној Кореји стартовао је са треће позиције и већ у првим круговима успео да се пробије на друго место.

Наш шампион је одлично бранио своју позицију све до неспортског контакта од стране Француза, Јана Ерлахера, возача фабричког Lynk & Co тима, након чега је изгубио две позиције и трку завршио као петопласирани.

borkovic1
Фото: FIA WTCR

Иако је тај инцидент спречио Борковића да се попне на победничко постоље, викенд у Јужној Кореји остаје изузетно успешан за српског шампиона који се, после летње паузе, вратио у сам светски врх.

borkovic2
Фото: FIA WTCR

„Задовољан сам што сам завршио у Топ 5 најбољих возача на свету, иако сам знао да сам могао и боље. Био сам надомак подијума, али овакве ствари се, нажалост, дешавају у овом спорту. Дао сам срце за Србију и поносан сам на све што смо постигли овог викенда. После летње паузе, сјајан је осећај поново бити раме уз раме са возачима фабричких тимова. Хвала мом тиму, партнерима и свим навијачима који су били уз мене - идемо даље још јаче”, изјавио је Душан Борковић.

душан борковић аутомобилизам
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДУШАН БОРКОВИЋ ОДЛИЧАН У КВАЛИФИКАЦИЈАМА: Стартује са треће позиције у Јужној Кореји
спорт

ДУШАН БОРКОВИЋ ОДЛИЧАН У КВАЛИФИКАЦИЈАМА: Стартује са треће позиције у Јужној Кореји

18.10.2025. 12:59 13:02
Волим
0
Коментар
0
Сачувај