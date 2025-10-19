(ФОТО) ТРАГЕДИЈА У КУКУЈЕВЦИМА, УМРО СРПСКИ ФУДБАЛЕР У 22. ГОДИНИ! ФК Обилић 1993 из сремског места опростио се потресном поруком од Марка Павловића
Млади српски фудбалер Марко Павловић преминуо је синоћ у 22. години, саопштио је ФК Облилић из Кукујеваца.
Сахрана младог фудбалера биће сутра у 14 часова на гробљу у Дивошу, у Сремској Митровици.
Фудбалски клуб из места надомак Шида огласио се на друштвеним мрежама и у емотивној објави изјавио саучешће његовој породици и пријатељима.
"Шта рећи, и шта написати када се овако млад живот прерано угаси? Када је тек требао да гори, да се распламса а уместо тога престао да тиња? Тужне, претужне вести су нас потресле јутрос и оставиле без речи. Наш фудбалер, наш пријатељ и брат Марко Павловић је преминуо синоћ у 22. години живота. Марко је био пример правог момка, диван, васпитан, вредан и пожртвован. Прикључио се нашем клубу ове сезоне и за кратко време постао део тима и део фамилије. Скрхани болом, фудбалски клуб Обилић 1993 изјављује саучешће породици, родбини и пријатељима. Маре, вечно ћеш бити део нашег тима, и вечно ћеш живети у нашим срцима. Почивај у миру са андјелима. Сахрана нашег Марка ће бити сутра у 14 часова, на гробљу у Дивошу", пише у саопштењу ФК Обилић Кукујевци.