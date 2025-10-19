few clouds
15°C
19.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ТРАГЕДИЈА У КУКУЈЕВЦИМА, УМРО СРПСКИ ФУДБАЛЕР У 22. ГОДИНИ! ФК Обилић 1993 из сремског места опростио се потресном поруком од Марка Павловића 

19.10.2025. 14:53 14:58
Пише:
Дневник
Извор:
информер.рс
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Млади српски фудбалер Марко Павловић преминуо је синоћ у 22. години, саопштио је ФК Облилић из Кукујеваца.

Сахрана младог фудбалера биће сутра у 14 часова на гробљу у Дивошу, у Сремској Митровици.

 Фудбалски клуб из места надомак Шида огласио се на друштвеним мрежама и у емотивној објави изјавио саучешће његовој породици и пријатељима.

"Шта рећи, и шта написати када се овако млад живот прерано угаси? Када је тек требао да гори, да се распламса а уместо тога престао да тиња? Тужне, претужне вести су нас потресле јутрос и оставиле без речи. Наш фудбалер, наш пријатељ и брат Марко Павловић је преминуо синоћ у 22. години живота. Марко је био пример правог момка, диван, васпитан, вредан и пожртвован. Прикључио се нашем клубу ове сезоне и за кратко време постао део тима и део фамилије. Скрхани болом, фудбалски клуб Обилић 1993 изјављује саучешће породици, родбини и пријатељима. Маре, вечно ћеш бити део нашег тима, и вечно ћеш живети у нашим срцима. Почивај у миру са андјелима. Сахрана нашег Марка ће бити сутра у 14 часова, на гробљу у Дивошу", пише у саопштењу ФК Обилић Кукујевци.

 

sportinjo.informer.rs

трагедија срем фудбалер
Извор:
информер.рс
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај