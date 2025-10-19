clear sky
14°C
19.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МАЧКОВИЋ И ПИМЕНОВ ОСВОЈИЛИ ЗЛАТО У ДУБЛ СКУЛУ: Српски веслачи славили ма ђеународној регати у Италији

19.10.2025. 12:56 13:01
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ВСС
Коментари (0)
Martin Mackovic i Nikolaj Pimenov2
Фото: Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, foto: VSS

Веслачи СрбијеМартин Мачковић и Николај Пименов освојили су златну медаљу у дисциплини дубл скул на престижној међународној регати „Мемориал Паоло д’Алоја“, одржаној у италијанском месту Пиедилуцо.

Ово такмичење, једно од најстаријих и најугледнијих у Европи, традиционално окупља најбоље посаде света.

Овај тријумф има посебан значај јер су Мачковић и Пименов и прошле године славили на истој регати, и тиме најавили да их очекује добра сезона. Победом у Италији, потврдили су континуитет успеха и наставили низ изузетних резултата на међународној сцени, након што су овегодине освојили и сребрну медаљу на Светском првенству, као и злато на Светском купу у Луцерну.

У финалу дисциплине дубл скул, наши веслачи били су бољи од тима Италије, Андрее Панизза и Гиацома Гентили који су ове године у четверац скулу постали Светски шампиони!

До изузетних резултата, наши веслачи дошли супод стручним вођством тренера Николе Стојића — легендарног српског веслача који је и сам освајао злато на регати Мемориал Паоло д’Алоја 2000. године, заједно са Ђорђем Вишацким.

дубл скул Мартин Мачковић мартин мачковић и николај пименов николај пименов злато
Извор:
Дневник/ВСС
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ИДЕМО ПО ЗЛАТО НА ОИ У ЛОС АНЂЕЛЕСУ: Веслач Мартин Мачковић након светског сребра, Никола Стојић за историју
спорт

ИДЕМО ПО ЗЛАТО НА ОИ У ЛОС АНЂЕЛЕСУ: Веслач Мартин Мачковић након светског сребра, Никола Стојић за историју

26.09.2025. 13:35 13:40
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОГРОМАН УСПЕХ - ВЕСЛАЧИ СРБИЈЕ ВИЦЕШАМПИОНИ СВЕТА: Мартин Мачковић и Николај Пименов освојили сребро у Шангају

Прва медаља у дубл скулу за Србију

спорт

ОГРОМАН УСПЕХ - ВЕСЛАЧИ СРБИЈЕ ВИЦЕШАМПИОНИ СВЕТА: Мартин Мачковић и Николај Пименов освојили сребро у Шангају

26.09.2025. 09:18 12:05
Волим
0
Коментар
0
Сачувај