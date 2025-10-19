МАЧКОВИЋ И ПИМЕНОВ ОСВОЈИЛИ ЗЛАТО У ДУБЛ СКУЛУ: Српски веслачи славили ма ђеународној регати у Италији
Веслачи СрбијеМартин Мачковић и Николај Пименов освојили су златну медаљу у дисциплини дубл скул на престижној међународној регати „Мемориал Паоло д’Алоја“, одржаној у италијанском месту Пиедилуцо.
Ово такмичење, једно од најстаријих и најугледнијих у Европи, традиционално окупља најбоље посаде света.
Овај тријумф има посебан значај јер су Мачковић и Пименов и прошле године славили на истој регати, и тиме најавили да их очекује добра сезона. Победом у Италији, потврдили су континуитет успеха и наставили низ изузетних резултата на међународној сцени, након што су овегодине освојили и сребрну медаљу на Светском првенству, као и злато на Светском купу у Луцерну.
У финалу дисциплине дубл скул, наши веслачи били су бољи од тима Италије, Андрее Панизза и Гиацома Гентили који су ове године у четверац скулу постали Светски шампиони!
До изузетних резултата, наши веслачи дошли супод стручним вођством тренера Николе Стојића — легендарног српског веслача који је и сам освајао злато на регати Мемориал Паоло д’Алоја 2000. године, заједно са Ђорђем Вишацким.