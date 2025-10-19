clear sky
14°C
19.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НИКОЛА ЈОКИЋ МЕЊА СРЕДИНУ? Мајами Хит жели нашег аса

19.10.2025. 13:31 13:34
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
jokic
Фото: Tanjug (AP Photo/Etienne Laurent)

Екипа Мајами Хита има јасан план да у нарендом периоду у своје редове доведе Николу Јокића.

Тренер екипе из Флориде и нови селектор САД Ерик Сполстра и Пет Рајли, већ су направили стратегију, како да убеде Николу Јокића да од 2027. године буде члан Хита. 

Као један од кључних делова плана у довођењу Николе Јокића, је његов саиграч из репрезентације Србије, Никола Јовић.

Млади српски кошаркаш је добио нови вишегодишњи уговор са Мајамијем, који је вредан око 15 милиона долара по сезони. 

Јокић је у неколико наврата говорио како би желео да каријеру оконча у дресу Денвера, али гласине око његовог трејда су све гласније. 

У случају да Мајами успе у својој намери, то би донело почетак једне нове ере у тиму Хита.

никола јокић нба
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ЈОКИЋ ЦЕЛУ УТАКМИЦУ ПРЕСЕДЕО НА КЛУПИ, ДЕНВЕР ИЗГУБИО Ево због чега краљ кошарке  није играо ни секунду
s

(ВИДЕО) ЈОКИЋ ЦЕЛУ УТАКМИЦУ ПРЕСЕДЕО НА КЛУПИ, ДЕНВЕР ИЗГУБИО Ево због чега краљ кошарке  није играо ни секунду

18.10.2025. 09:17 12:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ХИТ ИНТЕРВЈУ НИКОЛЕ ЈОКИЋА: Дечак испитао свог идола, а ово су Џокерови најважнији савети
спорт

ХИТ ИНТЕРВЈУ НИКОЛЕ ЈОКИЋА: Дечак испитао свог идола, а ово су Џокерови најважнији савети

17.10.2025. 18:55 18:57
Волим
0
Коментар
0
Сачувај