НИКОЛА ЈОКИЋ МЕЊА СРЕДИНУ? Мајами Хит жели нашег аса
19.10.2025. 13:31 13:34
Екипа Мајами Хита има јасан план да у нарендом периоду у своје редове доведе Николу Јокића.
Тренер екипе из Флориде и нови селектор САД Ерик Сполстра и Пет Рајли, већ су направили стратегију, како да убеде Николу Јокића да од 2027. године буде члан Хита.
Као један од кључних делова плана у довођењу Николе Јокића, је његов саиграч из репрезентације Србије, Никола Јовић.
Млади српски кошаркаш је добио нови вишегодишњи уговор са Мајамијем, који је вредан око 15 милиона долара по сезони.
Јокић је у неколико наврата говорио како би желео да каријеру оконча у дресу Денвера, али гласине око његовог трејда су све гласније.
У случају да Мајами успе у својој намери, то би донело почетак једне нове ере у тиму Хита.