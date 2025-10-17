overcast clouds
ХИТ ИНТЕРВЈУ НИКОЛЕ ЈОКИЋА: Дечак испитао свог идола, а ово су Џокерови најважнији савети

17.10.2025. 18:55
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Jack Dempsey

Српски кошаркаш Никола Јокић поново је задивио јавност, а овог пута у необичном интервјуу.

Најбољи играч Денвер Нагетса чека почетак сезоне у НБА лиги, као и сви навијачи тима из Колорада. Један дечак имао је срећу да пита једног од најбољих играча на свету икада многа занимљива питања, а интервју је рађен у оквиру кампање за бренд који представља Јокић.

Видео сам на Тиктоку снимак о теби где пише да пре утакмица углавном не слушаш музику, а онда је писало да си пре једне утакмице ипак слушао музику, и чуо сам да је то била песма Not like us од Кендрика ЛамараДа ли ти се свиђа та песма?

– Обично не слушам музику, али мислим да је то била шала у свлачионици између играча, па сам се само прикључио.

Играш ли видео игрице?

– Да, мало League of Legends, мало 2К, мало ФИФА... како се сад зове, ФЦ2?

Следеће године идем у САД у средњу школу. Имаш ли неки савет како да се снађем и играм добар баскет тамо?

– Играј кошарку и уживај. То је вероватно најважније. Труди се да сваког дана напредујеш, макар у некој ситници – било да је у теретани или на терену. Само покушај да будеш бољи. Мало по мало. Јер ако не напредујеш, назадујеш. То је нешто што ми у Денверу стално говоримо. Остани у форми и уживај у игри.

 

Дечак је потом прешао на питања у вези са Денвер нагетсима и атмосфери у тиму.

– Да, Нагетси имају добру атмосферу. Имамо добру групу људи.

А овогодишњи плеј–оф? Како је играо Арон Гордон?

– Био је добар. Стварно добар. Донео нам је победе. Погодио је тројку, уз звук сирене. И закуцао на крају. Имао је пар сјајних потеза.

Инспирација си многим млађим играчима, мојих година. Шта би им поручио?

– Драго ми је због тога. То ми много значи. Значи да радим нешто добро. А њима бих поручио исто што и теби – играјте кошарку, уживајте, будите окружени добрим пријатељима. Дајте све од себе и стално напредујте.

 

