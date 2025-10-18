overcast clouds
КОКОШКОВ У ВЕЛИКОМ ПРОБЛЕМУ: Ефес без важног играча до краја сезоне, потрага за новим центром

18.10.2025. 12:49 12:51
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФИБА

Грчки кошаркаш Јоргос Папајанис паузираће осам месеци због тешке повреде колена леве ноге, саопштио је његов клуб Ефес.

Ерџан Османи, који је задобио повреду левог рамена током утакмице против Панатинаикоса, налази се на лечењу и очекује се да ће бити ван терена око три недеље. Јоргос Папајанис, који ће ускоро бити оперисан због повреде предњег укрштеног лигамента левог колена, биће ван терена око осам месеци. Упућујемо најлепше жеље обојици играча – стоји у клупском саопштењу.

Османи и Папајанис су се повредили у поразу Ефеса код куће од Панатинаикоса (81:95). 

Повреде двојице вaжних играча тежак су ударац за тренера Ефеса Игора Кокошкова, а према најавама турских медија, очекује се да клуб наредних дана ангажује новог центра уместо 28-годишњег Папајаниса јер се он неће враћати на терен пре следеће сезоне.

Спорт Кошарка
