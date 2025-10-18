ДУШАН БОРКОВИЋ ОДЛИЧАН У КВАЛИФИКАЦИЈАМА: Стартује са треће позиције у Јужној Кореји
18.10.2025. 12:59 13:02
Српски аутомобилиста Душан Борковић остварио је одличан резултат у суботњим квалификацијама па ће у недељу стартовати са треће позиције на трци ФИА ТЦР Светског првенства у Јужној Кореји.
Борковић је у квалификацијама на стази Инџе Спидијум стартовао са 13. позиције, али је изузетном вожњом стигао до осмог места, чиме је обезбедио одличну, трећу стартну позицију за наставак викенда.
Захваљујући специфичном формату овог тркачког викенда, у којем се возе три трке уместо уобичајене две, резултат из прве трке донео му је прилику да у другој трци стартује са треће позиције. Друга трка је на програму у недељу у 8.45 часова, а трећа одмах потом, у 9.30 часова по српском времену.