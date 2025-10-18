overcast clouds
15°C
18.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДУШАН БОРКОВИЋ ОДЛИЧАН У КВАЛИФИКАЦИЈАМА: Стартује са треће позиције у Јужној Кореји

18.10.2025. 12:59 13:02
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: FIA TCR World Tour

Српски аутомобилиста Душан Борковић остварио је одличан резултат у суботњим квалификацијама па ће у недељу стартовати са треће позиције на трци ФИА ТЦР Светског првенства у Јужној Кореји.

Борковић је у квалификацијама на стази Инџе Спидијум стартовао са 13. позиције, али је изузетном вожњом стигао до осмог места, чиме је обезбедио одличну, трећу стартну позицију за наставак викенда.

Захваљујући специфичном формату овог тркачког викенда, у којем се возе три трке уместо уобичајене две, резултат из прве трке донео му је прилику да у другој трци стартује са треће позиције. Друга трка је на програму у недељу у 8.45 часова, а трећа одмах потом, у 9.30 часова по српском времену.

 

душан борковић аутомобилизам
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МАЕСТРАЛНИ ПОВРАТАК У СВЕТСКУ ЕЛИТУ: Борковић извео чудо у Португалу и без теста ушао у ТОП 10 најбољих возача света
borkovic

МАЕСТРАЛНИ ПОВРАТАК У СВЕТСКУ ЕЛИТУ: Борковић извео чудо у Португалу и без теста ушао у ТОП 10 најбољих возача света

06.07.2025. 21:40 21:41
Волим
0
Коментар
1
Сачувај
ДУШАН БОРКОВИЋ ПОНОВО НА СВЕТСКОЈ СЦЕНИ: Нема стајања
borkovic

ДУШАН БОРКОВИЋ ПОНОВО НА СВЕТСКОЈ СЦЕНИ: Нема стајања

30.06.2025. 11:33 11:36
Волим
0
Коментар
0
Сачувај