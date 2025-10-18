МИЛУТИНОВУ ИЗМАКЛА НАГРАДА: Везенков МВП 5. кола Евролиге
Кошаркаш Олимпијакоса Саша Везенков најкориснији је играч (МВП) петог кола Евролиге.
Како је саопштено на сајту Евролиге, Бугарин је у победи Олимпијакоса на гостовању Макабију у Београду (95:94) остварио индекс корисности 31.
Везенков је у хали „Александар Николић“ постигао 23 поена, имао 10 скокова и две асистенције, уз само једну изгубљену лопту.
Само један поен индекса корисности мање од Везенкова имао је његов клупски саиграч Никола Милутинов. Репрезентативац Србије је Макабију дао 23 поена и имао пет скокова, а над њим је направљено чак осам фаулова.
