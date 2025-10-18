few clouds
МИЛУТИНОВУ ИЗМАКЛА НАГРАДА: Везенков МВП 5. кола Евролиге

18.10.2025. 14:43 14:45
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/X/Euroleague

Кошаркаш Олимпијакоса Саша Везенков најкориснији је играч (МВП) петог кола Евролиге.

Како је саопштено на сајту Евролиге, Бугарин је у победи Олимпијакоса на гостовању Макабију у Београду (95:94) остварио индекс корисности 31.

Везенков је у хали „Александар Николић“ постигао 23 поена, имао 10 скокова и две асистенције, уз само једну изгубљену лопту.

Само један поен индекса корисности мање од Везенкова имао је његов клупски саиграч Никола Милутинов. Репрезентативац Србије је Макабију дао 23 поена и имао пет скокова, а над њим је направљено чак осам фаулова.

Спорт Кошарка
