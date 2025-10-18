(ВИДЕО) ДРАМАТИЧНО У ИТАЛИЈИ! Хаос, туча навијача по улицама радиле штангле и бакље
Фудбалери Пизе дочекали су екипу Вероне у оквиру седмог кола италијанске Серије А, а дуелу је претходио прави хаос!
Наиме, уочи сусрета, дошло је до жестоког окршаја навијача два клуба на улицама Пизе.
Снимци хаоса и "песничења" преплавили су друштвене мреже, а за сада нема доступних информација о ухапшенима или повређенима.
Како се може видети на снимцима, хулигани који су учествовали у масовној тучи на улицама града, користили су и штангле, као и бакље, и друга пиротехничка средства, а неки од њих носили су и мотоциклистичке кациге на глави.
18.10.2025🇮🇹Streetfight Pisa vs Hellas Verona, click here for more: https://t.co/oCIjCWSSL3
🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/0mAlvIAOn2
— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 18, 2025
p>