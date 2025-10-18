scattered clouds
(ВИДЕО) ДРАМАТИЧНО У ИТАЛИЈИ! Хаос, туча навијача по улицама радиле штангле и бакље

18.10.2025. 16:00 16:05
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Фудбалери Пизе дочекали су екипу Вероне у оквиру седмог кола италијанске Серије А, а дуелу је претходио прави хаос!

Наиме, уочи сусрета, дошло је до жестоког окршаја навијача два клуба на улицама Пизе.

Снимци хаоса и "песничења" преплавили су друштвене мреже, а за сада нема доступних информација о ухапшенима или повређенима.

 

Како се може видети на снимцима, хулигани који су учествовали у масовној тучи на улицама града, користили су и штангле, као и бакље, и друга пиротехничка средства, а неки од њих носили су и мотоциклистичке кациге на глави.

 

18.10.2025🇮🇹Streetfight Pisa vs Hellas Verona, click here for more: https://t.co/oCIjCWSSL3

All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/0mAlvIAOn2

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 18, 2025

p>

 

(Телеграф.рс)

италија туча навијача пиза
