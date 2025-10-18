БЕЧЕЈЦИ У НЕДЕЉУ ГОСТУЈУ ДРУГОПЛАСИРАНОЈ БУДУЋНОСТИ: Ривал за респект
Два пораза у низу код куће, против петровачке Младости за бодове и градиштанске Војводине у купу, не иду у прилог Бечејцима пред недељно гостовање другопласираној Будућности у ГЛожану.
– Прво што морам да нагласим, јесте да Будућност заслужује респект за остварено до сада. Али, у спорту се побеђује и губи, па и ми можемо да се надамо да останемо непоражени. Наравно, да бисмо то остварили, морамо да пружимо максимум борбености, пуну концентрацију испред оба гола и квалитетну игру. Не би наодмет била и одређена доза спортске среће. Повреде су нам још увек хендикеп са којим се боримо од почетка сезоне, али и то је саставни део спорта. Много ће нам недостајати и Ђекић, који изостаје због нагомилавања картона. У сваком случају идемо у госте Будућности са намером да се надигравамо – вели тренер Бечејаца Лазар Дабижљевић.
Бечејци у куп утакмици са комшијама из Бачког Градишта нису играли у комплетном саставу, јер је добар део играча повређен, а неки стартери су одмарани, управо, за недељни сусрет у Гложану. То је најбоља потврда да Бечејци у Гложану неће ићи на туристичко путовање, него…
Како ће се вољом жреба недељу дана касније поново састати са Градиштанцима, то већ мисле и на ту утакмицу и како да им се реванширају у утакмици за бодове. Речју, пред Бечејцима је велики изазов до краја октобра.