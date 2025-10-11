НИШТА ОД ТРИЈУМФАЛНОГ ХЕТ–ТРИКА БЕЧЕЈАЦА: Без гола нема радости

А без гола, радости нема. Гости су то искористили и, мада нису били много бољи, забележили победу и вратили се кући са три драгоцена бода.

Занимљиво је да се у првом полувремене време трошило у игри на средини терена, без иједне прилике за постизање голова. Насупрот томе, наставак је донео и голове и промашаје. Већ у првом минуту другог дела утакмице, после центаршута са десне стране Ђекић је промашио лопту у казненом простору и лепа прилика је отишла у неповрат. У брзом контранападу минут касније гости су припретили шутем с левог бока, али Милованов је био на месту.

То је осмелило Петровчане да крену ангажованије ка голу домаћина. Играо се 55. минут када је Плавшић, поново искоса са леве стране, шутирао и лопта је завршила у доњем супротном углу за 0:1. То је био знак да се још више усредсреде ка голу Милованова. У 76. минуту нападач Тешендић је главом упутио ударац, а лопта је с горње стране погодила пречку. У истом минуту контра Бечејаца, центаршут Ђекића са десне стране, Јанковић је успео да захвати лопту ногом, али је погодио голмана и једна од ретких повољних ситуација за Бечејце се рапршила као “мехур од сапунице”.

Покретљиви Стефан Себастијан је у 76. минуту прошао по десној страни и убацио пред гол ривала и нападач Лазар Тешендић је код друге стативе спровео у мрежу за коначних 0:2. До краја утакмице вредан помена је шут Копреа у 86. минуту, али је Кнежевић био сигуран и Бечејци су остали не само без бодова, него и постигнутог гола, што ће их коштати “пропадања” на табели.

ОФК Бечеј 1918 – Младост (БП) 0:2 (0:0)

Бечеј: Градски стадион крај Тисе. Глрдалаца: 200. Судија. Милош Олујић (Кула) 6. Стрелци: Плавшић у 55. и Тешендић у 76. минуту за Младост. Жути картони: Д. Ћук, Миливојевић, Савин, Ђекић, Божичић, Мијаиловић, Јанковић, Шеф стручног шрава Дабижљевић, тренер асистент Барта (ОФК Бечеј 1918), Секулић, Китић, Себастијан, Балиновић, Мала, Тешендић, шеф стручног штаба Дашић (Младост)

Бечеј: Милованов 6, Војновић 6(од 46. Мијаиловић 5, од 80. КОВАЧЕВ -, А. Ћук 6, Ј. Ћук 6 (од 77. Копре), Татић, 6, Миливојевић 6, Дабижљевић 6, Ђекић 6, Сладић 5 од 56. Божичић 5), Јанковић 6,Савин6.

Младост: Кнежевић 7, Обрадовић 6, Балиновић 6,5, Секулић 6,5, Мала 6 (од 67 Ристић -), Плавшић 7, Бајић 6,5, Китић 6,5, Себастијан 7 (од 90+2 Лаћарак -), Тешендић 7, Бахус 6,5.

Играч утакмице: Лазар Тешендић (Младост).