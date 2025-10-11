ОБРАДОВИЋ НАКОН ТРИЈУМФА У СПЛИТУ: Проблем су енергија и мотивација после Евролиге
11.10.2025. 21:45 21:48
Кошаркаши Партизана победили су Сплит у гостима (86:81) у другом колу АБА лиге.
– Као и увек када се игра 48 сати после утакмице у Евролиги није лако. Показало се и вечерас да је главни проблем енергија и мотивација – рекао је тренер црно-белих Жељко Обрадовић.
Он је потом додао:
– Екипа Сплита је полетна, заслужили су вођство. Све се окренуло када сам кренуо да ротирам. Ту смо окренули утакмицу. Имали смо пристојно вођство, Сплит се борио, одиграли су добру утакмицу – истакао је Обрадовић на конференцији за медије.