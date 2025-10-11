overcast clouds
ПОЛОВИЧАН УСПЕХ СРПСКИХ КЛУБОВА У РУКОМЕТНОМ ЕВРОКУПУ

11.10.2025. 22:25
Пише:
Вук Гвозденовић
аркус лига
Фото: аркус лига

Рукометаши Динама славили су Карвину у Стрелишту са 29:27 док је Металопластика поражена од швајцарског СУр Арауа 30:28 у другом колу Еврокупа.

Панчевце је до поведе у првом мечу водио голман Никола Ћирковић који је блистао на голу и уписао 15 одбрана. Пратио га је Илија Богдановић са шест голова и капитен Вељко Чабрило са једним мање.

Шапчани пред реванш имају два гола заостатка, а за то је највише заслужан ветеран Драган Марјанац који је 14 пута зауставио шутеве играча Металопластике. Светла тачка у тиму Шапчана био је Милија Поповић са 11 погодака.

Реванши се играју за недељу дана.

Рукометаши Војводине одисеју у Еврокупу који су освајали 2023. крећу у петак у СЦ Слана бара против екипа имена С.И.Ф са Фарских Острва. Партизан игра са Карвином у групној фази Лиге Европе у уторак.

Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
