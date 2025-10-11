ПОЛОВИЧАН УСПЕХ СРПСКИХ КЛУБОВА У РУКОМЕТНОМ ЕВРОКУПУ
Рукометаши Динама славили су Карвину у Стрелишту са 29:27 док је Металопластика поражена од швајцарског СУр Арауа 30:28 у другом колу Еврокупа.
Панчевце је до поведе у првом мечу водио голман Никола Ћирковић који је блистао на голу и уписао 15 одбрана. Пратио га је Илија Богдановић са шест голова и капитен Вељко Чабрило са једним мање.
Шапчани пред реванш имају два гола заостатка, а за то је највише заслужан ветеран Драган Марјанац који је 14 пута зауставио шутеве играча Металопластике. Светла тачка у тиму Шапчана био је Милија Поповић са 11 погодака.
Реванши се играју за недељу дана.
Рукометаши Војводине одисеју у Еврокупу који су освајали 2023. крећу у петак у СЦ Слана бара против екипа имена С.И.Ф са Фарских Острва. Партизан игра са Карвином у групној фази Лиге Европе у уторак.