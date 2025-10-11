Није трагедија кад селектор оде
ПИКСИ ПОНУДИО ОСТАВКУ: Једини сам кривац, нећу водити Србију у Андори
Селектор Србије Драган Стојковић Пикси говорио је на конференцији за медије после пораза од Албаније.
– Већ сам обавио разговор са председником и генералним секретаром Фудбалског савеза Србије. Понудио сам моју оставку, наравно. Тако да, овај пораз нисам очекивао и то са екипом која је главни ривал, преузимам одговорност, једини сам кривац. Тако да, што се тога тиче. Немојте бринути, жао ми је што смо изгубили утакмицу. Али... То је тако у спорту и у животу и у фудбалу, али биће времена да причамо о другим стварима. Неко као одговорно лице, то сам сигурно ја, показао сам много пута. Понудио сам моју оставку.
Србија у уторак путује у Андору на следећу утакмицу.
-Што се времена тиче, специфично је. Ирационално је да путујем са екипом. То сам им рекао. Саслушали су и рекао сам им да не идем у Андору. Утакмицу ће водити Горан Ђоровић - додао је Стојковић.
Преузео је одговорност за пораз од Албаније, која је славила 1:0 у Лесковцу у квалификацијама за Мундијал 2026.
– Одговорност је моја, небитно где играли. Резултат на крају осликава стање на терену, нисмо успели да постигнемо гол, они јесу. Иако ми се чини да смо прво полувреме, да кажем своје мишљење, коректно смо одиграли, имали смо одличне акције и успели смо да креирамо неке шансе. Нисмо успели да ту лопту сместимо где треба, онда је дошао тај хладан туш пред одмор. Друго полувреме смо покушали све што сам мислио да треба да урадим. Пуно офанзивних играча је убачено, није било квалитетне лопте и те завршнице. Влаховић је имао једну, али... Та лопта је отишла високо.
Стојковић је рекао да пораз од Албаније није смео да се деси.
-Кад одем, а отићи ћу поносан, било је доста добрих ствари и добрих резултата, али ово вечерас није смело да се деси. Резултат је заиста лош, нисам очекивао ово, обратио сам се и играчима, све сам им рекао. Није трагедија кад селектор оде и Србија ће увек имати великог навијача у мени, више од 50 пута сам водио своју земљу, певао химну за ове четири и по године - истакао је Стојковић на конференцији за медије.