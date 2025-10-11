Тешки дани за наш репрезентативни фудбал
ЈЕДАН ОД НАЈТЕЖИХ ПОРАЗА – Костић: Жао ми је нације, ми смо криви; МИТРОВИЋ: Од старта нервозни, под притиском
Фудбалер Србије Филип Костић говорио је након пораза Србије од Албаније у квалификацијама за Мундијал 2026.
– Тешко ми је да кажем било шта. Ово је можда и најтежи пораз од кад у репрезентацији, за све нас. Жао ми је екипе, нације, Ми смо криви, преузимамо одговорност. Имамо много младих играча, они су ово искусили, време ради за њих. Морамо напред, имамо утакмицу за три дана, свашта може да се деси – рекао је Костић.
О узроцима пораза је рекао:
– Нисмо смели да примимо гол из прекида. Имали смо контролу, није нас хтео гол. Није смело ово да нам се деси.
Капитен Александар Митровић прокоментарисао је утакмицу.
– Сигурно један од најтежих пораза и момената у каријери и јако тешки дани за наш репрезентативни фудбал. Нисмо одиграли добро, осећали смо притисак и нервозу од првог тренутка, нисмо били конкретни, примили смо гол опет из прекида. Немамо много времена да се жалимо. Морамо да урадимо шта је до нас, да направимо што бољи резултат у наредним утакмицама, а да се надамо да ће Албанија да изгуби бодове.