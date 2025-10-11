ПРОБАЈТЕ СИР ОД ДУЊА КОЈИ ЈЕ ЗАЛУДЕО СУБОТИЦУ Манифестација Удружења старих заната Палић пуна домаћих укуса
На платоу код Плаве фонтане у Суботици, посетиоци су ових дана могли да пробају домаће специјалитете, купе цвеће за уређење врта или баште, као и да се упознају са старим занатима.
Међу излагачима се посебно издвојила Наташа Гажо, која на свом штанду нуди производе прављене на по традиционалним рецептима без додатка шећера.
„Највеће интересовање тренутно влада за сиром од дуња. То је нешто ново у нашој понуди и купци су одушевљени. Од зимнице највише траже ајвар који правимо од чистих печених паприка, затим пинђур и домаће јабуково сирће, које правимо без додатог шећера и воде. Све сокове и сирупе правимо сами, као што се радило некада“, каже Гажо.
Манифестацију организује Удружење старих заната Палић. Ове године окупила је четрдесетак излагача из различитих делова Србије, од југа до севера земље. Посетиоци могу да купе рукотворине, мелеме, чајеве и уља, али и да виде уживо како изгледају занати који су вековима обликовали свакодневни живот.
Посебан део понуде припао је манастиру Орешковица из Хомољских планина код Петровца на Млави. Њихови производи се праве од биља које беру у планинама и припремају по старим рецептима.
Организатор догађаја Драган Звекић истиче да је циљ да се млађима приближе традиционална занимања и знања која полако нестају.
Изложба и сајам требало је да трају до 12. октобра, али како нам је Наташа рекла, њен штанд, као и остали, биће тамо још неколико дана. Посетиоци тако имају још неколико дана да прошетају међу штандовима, пробају домаће производе и упознају занатлије из различитих крајева Србије.