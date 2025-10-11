РУКОМЕТАШИЦЕ ВОЈВОДИНЕ У НЕДЕЉУ ГОСТУЈУ ТОПЛИЧАНИНУ У ПРОКУПЉУ (18): Дуг пут не сме да буде изговор
Најбоље новосадске рукометашице фуризно су стартовале у Б Суперлиги.
После три релативно лаке победе које су уписале, јасно је да су с разлогом прве кандидаткииње за повратак у елиту. Сезона траје дуго и ово је тек почетак, свакако да обећава, а Војводина у недељу увече игра с Топличанином у Прокупљу, од 18 сати.
Староседеллац у тиму, Лана Мијаиловић, истакла је да су гостовања Топличанину по традицији неугодна.
– Утакмице у Прокупљу су увек захтевне. Ту је укључено више фактора. Од дугог пута, па до тога да су домаће играчице по правилу спремне за борбу. Међутим, пут не сме да на нам буде изговор. Одлучне смо у намери да се из Прокупља вратимо с два бода. Иза нас је успешна радна недеља и време је да то крунишемо новом победом – јасна је Мијаиловићева.
Новосађанке у петом колу дочекују Пријепоље, 18. октобра од 18.30 сати у СЦ Слана бара.