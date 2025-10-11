overcast clouds
17°C
11.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РУКОМЕТАШИЦЕ ВОЈВОДИНЕ У НЕДЕЉУ ГОСТУЈУ ТОПЛИЧАНИНУ У ПРОКУПЉУ (18): Дуг пут не сме да буде изговор

11.10.2025. 14:40 14:52
Пише:
Вук Гвозденовић
Коментари (0)
СБРЛ
Фото: СБРЛ

Најбоље новосадске рукометашице фуризно су стартовале у Б Суперлиги. 

После три релативно лаке победе које су уписале, јасно је да су с разлогом прве кандидаткииње за повратак у елиту. Сезона траје дуго и ово је тек почетак, свакако да обећава, а Војводина у недељу увече игра с Топличанином у Прокупљу, од 18 сати. 

Староседеллац у тиму, Лана Мијаиловић, истакла је да су гостовања Топличанину по традицији неугодна.

– Утакмице у Прокупљу су увек захтевне. Ту је укључено више фактора. Од дугог пута, па до тога да су домаће играчице по правилу спремне за борбу. Међутим, пут не сме да на нам буде изговор. Одлучне смо у намери да се из Прокупља вратимо с два бода. Иза нас је успешна радна недеља и време је да то крунишемо новом победом – јасна је Мијаиловићева.

Новосађанке у петом колу дочекују Пријепоље, 18. октобра од 18.30 сати у СЦ Слана бара.

жрк војводина Вошин кутак
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај