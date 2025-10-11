ЗВЕЗДА ОЗВАНИЧИЛА: Саша Обрадовић нови тренер, у недељу на првом тренингу црвено-белих
Српски стручњак Саша Обрадовић званично је именован за новог тренера кошаркаша Црвене звезде, саопштио је београдски клуб.
Обрадовић је на месту тренера Црвене звезде заменио грчког стручњака Јаниса Сферопулоса, који је смењен пре неколико дана.
Црвено-бели су подсетили да је Обрадовић велики део играчке каријере провео у Црвеној звезди. Он је за Звезду играо у три наврата (1987-1993, 1994, 1999-2000).
Обрадовић је Црвену звезду водио од јуна до децембра 2020. године.
– Нови тренер црвено-белих је рођен у Београду, а након богате играчке каријере, током које је освајао два пута титулу првака државе са Црвеном звездом и чак осам медаља на највећим такмичењима као репрезентаивац наше земље. Тренерску каријеру је градио кроз клубове као што су Келн, Кијев, Туров, Доњецк, Алба, Локомотива Кубањ, Црвена звезда и Монако. Освајао је првенства Немачке, Француске, купове у обе земље, као и у Русији. Био је тренер године у Еврокупу и учесник Ф4 Евролиге са Монаком – објављено је на званичном сајту Звезде.
Обрадовић ће у недељу да одради први тренинг са екипом. Он ће бити на клупи Црвене звезде на мечу четвртог кола Евролиге против Жалгириса, који ће бити одигран 14. октобра од 20 часова у Београдској арени.
– Црвена звезда му жели много успеха, здравља, победа и трофеја у новом изазову у својој Црвеној звезди – закључио је београдски клуб.