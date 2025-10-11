ШОК У ГРУПИ „ОРЛОВА“: Андора одиграла за Србију и Албанију
Уочи вечерашњег дуела фудбалера Србије и Албаније стигле су добре вести за оба тима.
Андора је изненадила у квалификацијама за Мундијал 2026. пошто је са Летонијом у Риги одиграла 2:2. Узела је Андора први бод у групи К и удаљила је Летонију од потенцијалног другог места.
Тако је Летонија дошла тек до петог бода из шест мечева, што је за два мање од Србије, која је одиграла четири, и три од Албаније из пет сусрета. Практично, Летонци су остали само на теорију да могу до Мундијала.
Гости су повели у 33. минуту голом Мојзеса Сан Николаса, а Дмитријс Зеленковс је у 41. минуту погодио за изједначење.
Владиславс Гутковскис у 55. минуту погодио из пенала и тако довео Летонију у вођство.
Коначан резултат поставио је Ијан Оливеира у 78. минуту.
Андора је утакмицу завршила са 10 играча, пошто је Џоел Гиљен добио други жути картон у 90+2. минуту.
Андора ће 14. октобра дочекати Србију, док ће Летонија истог дана угостити Енглеску. Фудбалери Србије и Албаније играће вечерас од 20.45 часова у Лесковцу.