overcast clouds
17°C
11.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ШОК У ГРУПИ „ОРЛОВА“: Андора одиграла за Србију и Албанију

11.10.2025. 17:26 17:30
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Танјуг
Коментари (0)
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Уочи вечерашњег дуела фудбалера Србије и Албаније стигле су добре вести за оба тима.

Андора је изненадила у квалификацијама за Мундијал 2026. пошто је са Летонијом у Риги одиграла 2:2. Узела је Андора први бод у групи К и удаљила је Летонију од потенцијалног другог места. 

Тако је Летонија дошла тек до петог бода из шест мечева, што је за два мање од Србије, која је одиграла четири, и три од Албаније из пет сусрета. Практично, Летонци су остали само на теорију да могу до Мундијала.

Гости су повели у 33. минуту голом Мојзеса Сан Николаса, а Дмитријс Зеленковс је у 41. минуту погодио за изједначење.

Владиславс Гутковскис у 55. минуту погодио из пенала и тако довео Летонију у вођство.

Коначан резултат поставио је Ијан Оливеира у 78. минуту.

Андора је утакмицу завршила са 10 играча, пошто је Џоел Гиљен добио други жути картон у 90+2. минуту.

Андора ће 14. октобра дочекати Србију, док ће Летонија истог дана угостити Енглеску. Фудбалери Србије и Албаније играће вечерас од 20.45 часова у Лесковцу.

Пласман обезедио Sofascore
фудбалска репрезентација србије мундијал 2026
Извор:
Телеграф/Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај