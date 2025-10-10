overcast clouds
ОКТОБАРСКА НАГРАДА ПРОФ. ДР ПАТРИКУ ДРИДУ И СОЛИСТИ ОПЕРЕ СНП-а ЖЕЉКУ Р. АНДРИЋУ Седница Комисије за обележавање празника и доделу признања ОВАКО је одлучила када је реч о Новембарској повељи

10.10.2025. 16:18 16:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Скупштина града Новог Сада Фото: Дневник.рс/Р. Хаџић

Проф. др Патрик Дрид и првак Опере Српског народног позоришта Жељко Р. Андрић предложени су за кандидате за Октобарску награду за ову годину, одлучено је на данашњој седници Комисије за обележавање празника и доделу признања Града.

Преложени кандидати за Новембарску повељу за 2025. годину су Предраг Тодорић, за испољену храброст 13. августа 2025. године у спасавању дечака из Дунава предложен је, затим спортисткиња, џудискиња и чланица Новосадског џудо клуба Александра Андрић, радник ЈКП „Чистоћа“ Кристијан Кнежевић, радник ЈКП „Чистоћа“ Дејан Шакић и КУД „Светозар Марковић“. 
 

На данашњој седници Комисија је такође предложила да Фебруарску награду з 2024. годину добије Петра Спасојевић, коју је предложило Удружење „Живот као инспирација“. Проф. др Патрика Дрида за Октобарску награду предложило је Спортско друштво Војводина 1914 Нови Сад, а у иницијативи је наведено да је професор Дрид презентовао више од 100 радова на домаћим и међународним конференцијама, освајао је бројне медаље у џудоу и самбоу на домаћим и међународним такмичењима и најцитиранији је истраживач у АП Војводини 2020, 2021. и 2022. године за област спортских наука.
 

Жељка Р. Андрића, првака Опере Српског народног позоришта, за високо градско признање предложио је диригент Илмар Харијс Лапинш, а у иницијативи, између осталог, стоји да уметнички опус Жељка Р. Андрића обухвата врхунске домете на сцени, допринос развоју Опере СНП-а и педагошки рад са младим уметницима чиме промовише Нови Сад у земљи и свету.
 

Културно уметничко друштво Сремац за Новембарску повељу предложило је Предрага Тодорића, који је 13. августа ове године спасао живот десетогодишњем дечаку који се давио у Дунаву. Како се наводи у иницијативи Тодорић је овим несебичним и хуманим подвигом исказао личну храброст у спасавању младог људског живота и заслужује да буде добитник овог признања. 
 

Александру Андрић, спортисткињу, џудисткињу, чланицу Новосадског џудо клуба, за високо признање предложио је Новосадски рвачки савез, а у иницијативи је између осталог наведено да је у кадетској конкуренцији освајала титуле светске и европске шампионке, освајачица је бронзе на јуниорском првенству Европе, као и злата и бронзе на сениорским европским куповима, а ове године је освојила бронзу на сениорском првенству Европе. 
 

Кристијана Кнежевића и Дејана Шакића, раднике ЈКП „Чистоћа“, предложили су Удружење возача и механичара ЈКП „Чистоћа“ и Удружење солидарности ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад, а у иницијативи се наводи да ови радници показују изузетну професионалност и да свој посао обављају часно и предано и да, упркос тежини посла, дају несебичан допринос нашем граду. 
 

Градска библиотека Нови Сад за Новембарску повељу предложила је КУД „Светозар Марковић“, а у иницијативи је наведено да је то једно од најстаријих и најтрофејнијих културно уметничких друштава у Републици Србији. Основано је 3. маја 1945. године, а своју активност остварује кроз многобројне секције. У свој град донели су преко 500 признања освојених на фестивалима у земљи и широм света.
 

У иницијативи да Петра Спасојевић добије Фебруарску награду за 2024. годину наводи се да су њени наступи специфични по емотивности и префињености, да је добитница више награда на такмичењима као и за лични допринос из области културе и уметности. 
 

Чланови и чланице Комисије, разматрали су и иницијативу Центра за игру из Београда, за Новембарску повељу која је препорученом поштом послата 8. октобра ове године. 
 

Како је Одлуком о Новембарској повељи утврђено да се предлози могу поднети и након тог рока, али само за изузетне резултате остварене после предвиђеног рока, а поднета иницијатива се односи на укупан рад Габриеле Теглаши Јојкић, првакиње балета СНП, а не на резултате остварене после 1. октобра, Комисија је утврдила да иницијатива није поднета у складу са Одлуком.
 

Чланови Комисије предложили су да новчани део награде износи 130.000 динара.
 

Комисија је предлоге за највиша градска признања упутила Скуштини Града Новог Сада, а коначну реч даће одборници и одборнице на свечаној седници Скупштине Града.
 

Нови Сад
