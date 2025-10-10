КОШАРКАШИ ВОЈВОДИНЕ СЛАВИЛИ НА ДОРЋОЛУ Одбраном до прве победе
Кошаркаши Војводине славили су против Динамика у гостима 79:62 у 2. колу Кошаркашке лиге Србије и први пут тријумфовали у домаћем шампионату, па имају скор 1-1.
Лишена помоћи Џордана Сешна и Луке Савановића, екипа Марка Димитријевића морала је добро да загребе како би уписала прву победу и то је и учинила.
Да ће тако бити могло је да се наслути у првој четвртини, у којој је Војводина повела седам разлике (24:17), али је инспирисани супарник узвратио и на велики одмор се отишло са само плус два код Новосађана (43:41).
Међутим, у наставку је Димитријевићев тим заиграо изврсно у одбрани, свео ривала на тек 21 поен за 20 минута и ту је био крај сваке приче о бољем.
Најзаслужнији за победу Војводине били су Милош Стајчић са 17 и Александар Стоименов са 15 поена, док је Марко Вучковић на другој страни забележио 16.
В. М. П.