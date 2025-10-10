overcast clouds
18°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КОШАРКАШИ ВОЈВОДИНЕ СЛАВИЛИ НА ДОРЋОЛУ Одбраном до прве победе

10.10.2025. 18:15 18:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
ККВ
Фото: KK Vojvodina

Кошаркаши Војводине славили су против Динамика у гостима 79:62 у 2. колу Кошаркашке лиге Србије и први пут тријумфовали у домаћем шампионату, па имају скор 1-1.

Лишена помоћи Џордана Сешна и Луке Савановића, екипа Марка Димитријевића морала је добро да загребе како би уписала прву победу и то је и учинила.

Да ће тако бити могло је да се наслути у првој четвртини, у којој је Војводина повела седам разлике (24:17), али је инспирисани супарник узвратио и на велики одмор се отишло са само плус два код Новосађана (43:41).

Међутим, у наставку је Димитријевићев тим заиграо изврсно у одбрани, свео ривала на тек 21 поен за 20 минута и ту је био крај сваке приче о бољем.

Најзаслужнији за победу Војводине били су Милош Стајчић са 17 и Александар Стоименов са 15 поена, док је Марко Вучковић на другој страни забележио 16.

В. М. П.

Вошин кутак
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај