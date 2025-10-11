ЧАСОВИ ФИЗИЧКОГ УСКОРО У НОВОМ ОБЈЕКТУ ЛАЗИНЕ ГИМНАЗИЈЕ На ред дошло опремање спортске сале ЕВО КАКО ЋЕ СВЕ ИЗГЛЕДАТИ
Нова фискултурна сала Гимназије „Лаза Костић” у Новом Саду је завршена и, судећи по фотографијама које је пројектантски биро „ДБА – Ђорђе Бајило архитекти” објавио на друштвеним мрежама, преостаје још завршно опремање објекта, а и партерно уређење околног простора приводи се крају.
На терене је постављена подлога, линије су исцртане, па се може очекивати да ускоро буду монтирани спортски реквизити и справе, кошеви, голови, разбој...
Изградња спортске сале на Телепу у дворишту најмлађе новосадске гимназије почела је пре две године. Вредност инвестиције, коју заједно финансирају Покрајина и Град, износи готово 700 милиона динара.
Пројектно решење објекта, који модерним изгледом привлачи немалу пажњу пролазника, потписује биро ДБА, задужен и за стручни надзор, док је реализација пројекта, односно извођење радова поверено новосадским фирмама „Intec”, „A. R. J. Technology”, „РК Техника пројект”, „Нео инжењеринг” и „Protech integra”, с којима је Управа за капитална улагања закључила уговор.
У фискултурној сали, димензија 44 x 22 метра, налази се терен за рукомет, кошарку и одбојку
Пројектована укупна бруто површина грађевине је 1.965 квадратних метара, односно 1.800 квадрата нето. Оно што нови објекат издваја јесте то што је изведен од ламелираних дрвених носача, што није баш чест случај на нашем поднебљу, поготово када је реч о спортским салама. Несвакидашње је и мултифункционално степениште на улазу, које ће служити као простор за одмор, али и као својеврсне трибине, уколико буду организоване манифестације на отвореном.
Историјат
Централна зграда најмлађе од четири новосадске гимназије која носи име чувеног интелектуалца, доктора правних наука, новинара и песника Лазе Костића, изграђена је 1926. године. У њој су се смењивале разне школе, да би 1. септембра 1996. године ту било основано одељење Гимназије „Светозар Марковић”, а 2000. године одлуком Владе добија добија данашњи назив. Школа, коју данас похађа 800 ђака, у већем обиму је реновирана 2006. године, када су старе павиљоне замениле две модерне зграде, у којима се налази већина учионица, као и позоришна дворана. Није згорег напоменути да је у суперћелијској олуји 2023. оштећен кров објекта, за чију је поравку Град тада обезбедио осам милиона динара.
Грађевину модерног изгледа чине четири целине – улазни хол са кантином, учионице, свлачионице и фискултурна сала, која се налази не месту некадашњих терена за мали фудбал и тенис. У фискултурној сали, димензија 44 x 22 метра, налази се терен за рукомет, кошарку и одбојку, с тим да је просторија за одлагање справа смештена уз салу. Са западне стране објекта је главни пешачки улаз, док је са на северној, из Улице Ћирила и Методија, споредни, којим се директно улази у спортски блок.
Вредност инвестиције, коју заједно финансирају Покрајина и Град Нови Сад , износи готово 700 милиона динара
Планирано је да испред главног пешачког приступа буде формиран трг, опремљен мобилијаром. Кроз главни улаз, преко ветробрана, улазиће се у централни хол, замишљен као мултифункционални простор, за организацију различитих културно-уметничких програма, док је уз сам хол предвиђена кантина.
Део зграде са учионицама пројектован је уз улазни хол, одвојен ходником и оријентисан ка јужном, мирном делу комплекса. Предвиђене су две учионице, између којих је просторија за наставнике. У блоку са свлачионицама, две женске и две мушке, налазиће се и кабинет са купатилом за професора физичког васпитања и простор за справе, директно повезан са фискултурном салом. Споредни улаз са ветробраном омогућава коришћења спортског дела објекта независно од улазног хола и учионица.