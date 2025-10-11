(ФОТО,ВИДЕО) НА СУЂЕЊУ У ДЕНВЕРУ ПАЛА ПРЕСУДА! Брат Николе Јокића ОСУЂЕН због напада на навијача ЕВО колику је казну добио
Страхиња Јокић, брат најбољег кошаркаша на планети Николе Јокића, осуђен је на 12 месеци условне казне због физичког напада на једног навијача током утакмице плеј-офа НБА лиге 2024. године, преноси „ТМЗ Спортс“.
Пресуда је донета у петак пред судом у Денверу, пошто је Страхиња признао кривицу за неовлашћени улазак на терен и ремећење јавног реда и мира, саопштило је тужилаштво.
Nikola Jokic’s brothers becoming an issue:
Video has surfaced of Strahinja Jokic (Nikola’s older brother) punching a fan during last nights #Nuggets playoff game.
The #NBA is investigating. I expect Strahinja will be banned for the playoffs.pic.twitter.com/PyEVRF7TOF
— Rippe🎯 (@MichaelRippe) April 23, 2024
Шокантан инцидент догодио се 22. априла 2024. године на утакмици НБА плеј-офа између Денвера и Лејкерса. Камере су тада забележиле како Страхиња након последњег звука сирене удара право у лице једног навијача Николаса Мајера. Мајер је од ударца добио огреботине и модрице по лицу, као и девијацију носа и потрес мозга.
NEW: We were in court as Strahinja Jokic, the brother of NBA player Nikola Jokic, pleaded guilty to two charges after viral video back in April of 2024 showed him getting into a fight with a fan at Ball Arena. This morning he pleaded guilty to misdemeanor criminal trespassing and… pic.twitter.com/OxQ76MajFH
— Jeremy Jojola (@jeremyjojola) October 10, 2025
Иако се првобитно изјаснио да није крив, уз образложење да је бранио старију особу која се налазила у његовој близини, Страхиња је касније променио исказ.