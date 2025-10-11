overcast clouds
(ФОТО,ВИДЕО) НА СУЂЕЊУ У ДЕНВЕРУ ПАЛА ПРЕСУДА! Брат Николе Јокића ОСУЂЕН због напада на навијача ЕВО колику је казну добио

11.10.2025.
Дневник
kurir.rs/novosadska.tv
Фото: youtube prinstcrin/ House Of Hoops

Страхиња Јокић, брат најбољег кошаркаша на планети Николе Јокића, осуђен је на 12 месеци условне казне због физичког напада на једног навијача током утакмице плеј-офа НБА лиге 2024. године, преноси „ТМЗ Спортс“.

Пресуда је донета у петак пред судом у Денверу, пошто је Страхиња признао кривицу за неовлашћени улазак на терен и ремећење јавног реда и мира, саопштило је тужилаштво.

 

 

Шокантан инцидент догодио се 22. априла 2024. године на утакмици НБА плеј-офа између Денвера и Лејкерса. Камере су тада забележиле како Страхиња након последњег звука сирене удара право у лице једног навијача Николаса Мајера. Мајер је од ударца добио огреботине и модрице по лицу, као и девијацију носа и потрес мозга.

 

 

Иако се првобитно изјаснио да није крив, уз образложење да је бранио старију особу која се налазила у његовој близини, Страхиња је касније променио исказ.

 

Никола Јокић брат осуђен
kurir.rs/novosadska.tv
Дневник
Спорт Кошарка
