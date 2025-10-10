ОМЛАДИНЦИ БОЉИ ОД РУСИЈЕ У ПРВОМ ОД ДВА ПОСЛЕДЊА ТЕСТА пред старт у квалификацијама за ЕП
У мечу који је обиловао узбуђењима и преокретима, омладинска репрезентација Србије (У19) била је боља од вршњака из Русије – 3:2 (0:0) у првој од две последње провере пред старт у квалификацијама за Првенство Европе.
После првог дела игре који је окончан без голова, уследила је права голеада. Руси су први дошли у вођство после неколико минута игре у наставку, али у послењих пола часа Србија је успела да дође до преокрета. Најпре је Цветковић постигао гол из оправдано досуђеног једанаестерца, али Руси су поново успели да дођу до гола предности. Макевић је донео друго изједначење, а за потпуни преокрет потрудио се поново Цветковић, који је два минута пре краја донео коначан исход меча.
Други меч истих селекција игра се 14. октобра (12,00) у Спортском центру ФСС у Старој Пазови.
Србија - Русија 3:2 (0:0)
СТАРА ПАЗОВА: Спортски центар ФСС у Старој Пазови. Судија: Мирослав Матић. Стрелци: 0:1 Масалјага 47, 1:1 Цветковић 60. (из једанаестерца), 1:2 Касаџиков 67, 2:2 Макевић 70, 3:2 Цветковић 88.
СРБИЈА: Драшкић, Зарић, Стојковић, Хаџимујовић, Павловић, Милосављевић, Ранковић, Макевић, Цветковић, Младеновић, Матијашевић (61. Штулић).
РУСИЈА: Магомедов, Русјаев, Лубнин, Данилов, Гуренко, Масалјага, Иванов, Радченко, Змеев, Мукаилов, Касаџиков.