КОШАРКАШИ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ ИЗНЕНАДИЛИ ФЕНЕРБАХЧЕ Сјајни Монеке пресудио

10.10.2025. 21:27 22:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Crvena zvezda
Фото: ABA liga

Кошаркаши Црвене звезде савладали су Фенербахче са 86:81 и изненадили ривала у Истанбулу, чиме су дошли до скора 1-2.

Од самог старта било је јасно да је гостујући тим решен да поремети планове актуелног шампиона Европе. Конкретна игра у нападу и врхунска дефанзивна секвенца довеле су до тога да Шарунас Јасикевичијус већ при резултату 12:4 за црвено-беле мора да затражи тајм-аут. Ипак, слаба је то била вајда. Ебука Изунду је убрзо потом атрактивно закуцао и тако ставио печат на доминацију Београђана, док је на семафору стајало 25:17 за тим Томислава Томовића.

И колико год се чинило да Фенербахче мора кад-тад да одговори, то се није дешавало. Бравуре Тајсона Картера и Чиме Монекеa оставиле су домаће без речи — једноставно нису могли да пронађу адекватну игру како би узвратили. Када је управо Картер погодио тројку, Црвена звезда је водила са високих 43:27, али је Тарик Биберовић уз звук сирене на крају првог полувремена унео дозу наде Фенербахчеу (43:30).

Било је јасно да ће турски великан покушати да притисне црвено-беле. Са брзих седам поена то је и настојао да уради, али су бројни промашаји спречили преокрет, па је Црвена звезда успевала да задржи контролу. Трећу деоницу обележило је ефектно закуцавање против Тејлена Хортон-Такера, потом је и Мелих Махмутоглу приближио домаће на минус седам, али су на томе мање-више и стали. Нудила се у тим моментима Томовићева екипа, али противник то није умео да искористи, па је у последњих десет минута ушао са дефицитом од осам поена (48:56).

То је и задржала до краја и потом славила за шта је најзаслужнији био Чима Монеке са 20 поена и 12 скокова, док је ривала предводио Хортон-Такер и Колсон са по 19.

В. М. П.

