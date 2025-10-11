ШОК У ШАНГАЈУ! НОВАК ЂОКОВИЋ елиминисан од 204. играча света! НАЈТЕЖИ ПОРАЗ НА МАСТЕРСУ
ШАНГАЈ: Српски тенисер Новак Ђоковић није успео да се пласира у финале Мастерса у Шангају, пошто је данас у полуфиналу поражен од Валентина Вашероа из Монака 6:3, 6:4.
Меч је трајао један сат и 43 минута. Српски тенисер је током меча имао проблема са повредом због чега је неколико пута тражио медицинску помоћ. Ђоковић је пети тенисер света, док је Вашеро 204. играч на АТП листи.
Вашеро ће у финалу Мастерса у Шангају играти против победника меча између Руса Данила Медведева и Француза Артура Риндеркнеша.
Ђоковић је направио брејк на старту првог сета, а Вашеро је узвратио рибрејком. Играло се потом гем за гем до резултата 4:3 за Вашероа. Ђоковић је у паузи између седмог и осмог гема затражио медицински тајм-аут, пошто је осетио болове у леђима током седмог гема због чега се тешко кретао.
Медицински тим је измасирао Ђоковића, који је наставио меч, али је Вашеро освојио наредна два гема и први сет је добио резултатом 6:3.
Српски тенисер је у паузи између првог и другог сета затражио медицинску помоћ, а онда је наставио дуел против Вашероа.
Ђоковић је освојио први гем у другом сету на свој сервис иако је Вашеро имао две брејк лопте. Играло се потом гем за гем до резултата 4:4. Тенисер из Монака је у деветом гему направио брејк и повео 5:4. Ђоковић је имао брејк лопту у десетом гему, али је Вашеро успео да се одбрани и да на крају други сет добије резултатом 6:4.
Вашеро је пласманом у финале Мастерса у Шангају остварио највећи успех у каријери.
Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.196.000 долара.