overcast clouds
17°C
11.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ШОК У ШАНГАЈУ! НОВАК ЂОКОВИЋ елиминисан од 204. играча света! НАЈТЕЖИ ПОРАЗ НА МАСТЕРСУ

11.10.2025. 12:32 12:58
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
da
Фото: Tanjug (AP Photo/Andy Wong)

ШАНГАЈ: Српски тенисер Новак Ђоковић није успео да се пласира у финале Мастерса у Шангају, пошто је данас у полуфиналу поражен од Валентина Вашероа из Монака 6:3, 6:4.

Меч је трајао један сат и 43 минута. Српски тенисер је током меча имао проблема са повредом због чега је неколико пута тражио медицинску помоћ. Ђоковић је пети тенисер света, док је Вашеро 204. играч на АТП листи.

Вашеро ће у финалу Мастерса у Шангају играти против победника меча између Руса Данила Медведева и Француза Артура Риндеркнеша.

Ђоковић је направио брејк на старту првог сета, а Вашеро је узвратио рибрејком. Играло се потом гем за гем до резултата 4:3 за Вашероа. Ђоковић је у паузи између седмог и осмог гема затражио медицински тајм-аут, пошто је осетио болове у леђима током седмог гема због чега се тешко кретао.

Медицински тим је измасирао Ђоковића, који је наставио меч, али је Вашеро освојио наредна два гема и први сет је добио резултатом 6:3.

да
Фото: Танјуг (AP Photo/Andy Wong)

Српски тенисер је у паузи између првог и другог сета затражио медицинску помоћ, а онда је наставио дуел против Вашероа.

Ђоковић је освојио први гем у другом сету на свој сервис иако је Вашеро имао две брејк лопте. Играло се потом гем за гем до резултата 4:4. Тенисер из Монака је у деветом гему направио брејк и повео 5:4. Ђоковић је имао брејк лопту у десетом гему, али је Вашеро успео да се одбрани и да на крају други сет добије резултатом 6:4. 

Вашеро је пласманом у финале Мастерса у Шангају остварио највећи успех у каријери.

Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.196.000 долара.

Новак Ђоковић шангај
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај