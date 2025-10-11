Није тренутак за тренерски его
АЛИМПИЈЕВИЋ О СТРАНЦУ У ДРЕСУ СРБИЈЕ: Док сам ја селектор.... било би ме срамота да нисам прихватио ову функцију
Душан Алимпијевић промовисан је у суботу за селектора кошаркашке репрезентације Србије.
Алимпијевић је истакао да ће један од главних задатака бити да се постави систем који ће дати и резултат и решења за будуће потенцијалне проблеме и изазове.
– Новембарски прозори који као што сви знате, то је тренерско искушење за сваког селектора, јер се не зна у којем саставу можете да наступате за прву, а и другу утакмицу. Оно што је мој задатак, а и свих нас за овим столом је да систематично приступимо послу, али да не испустимо ниједно име потенцијалног кандидата за репрезентациу. Не смемо пропустити ниједно име, да ли играо овде у Европи, Америци... Ми као земља од седам милиона становника где истичемо кошарку као један главних брендова, ми морамо да се позабавимо тиме да не пропустимо све те таленте и људе који заслужују да буду у репрезентацији – рекао је Алимпијевић.
Нови селектор "орлова" је поручио да ниједан играч не сме да прође испод радара репрезентације Србије.
– Оно што могу да кажем сада је да сам чекао да завршимо ову презентацију да бих могао да ступим у контакт са људима за које сматрам да треба да буду ту у стручном штабу. Огњен Стојаковић је потврдио своје присуство у јулским и августовским ФИБА прозорима, једно ново име је Немања Јовановић, асистент на УЦЛА колеџу који је градио каријеру у Америци и у Европи. То су имена о којима могу да потврдим, а за новембарске, фебруарске прозоре, о томе ћемо накнадно кад будемо обавили разговор кад схватимо ко заслужује да буде део репрезентације. Не смемо дозволити да ниједан играч прође испод радара, да без икакве сујете коју треба оставити на страну, не смемо дозволити да добро тренерско име не прође испод радара, већ да буде укључено у институцију Савеза кад је Савез спреман да више него икад направи професиоанлни искорак у том смислу ангажовања тренера у оквиру репрезентације – додао је Алимпијевић.
Он је навео да је разговарао са српским тренерима.
– Сматрам да ово није моменат у коме треба тренерски его да буде изнад институције и позиције. Нисам имао проблем да окренем све оне тренере, да чујем њихово мишљење. Добио сам напозитивније мишљење од свих њих, иако смо разговарали на тему прихватања, да ми је олакшало пут. Кад доалзе тренерска имена и кад кажу да је то то... Такође сам рекао да треба да се дефинише да ли стајемо иза једне приче, не само ја, већ било који други тренер. Да станемо иза нечега, не стојимо иза мене, иза моје позиције. Стајемо иза струке, стајете иза репрезентације, стајете иза момака који се одричу лета због Србије. Неким јединством стајемо иза те идеје. Било ми је важно да чујем мишљење тренера, не желећи да присвајам ништа више од онога што ми припада – истакао је Алимпијевић.
Он је рекао да док је селектор странац неће играти за Србију.
– Ми знамо шта смо као земља и то не би било то. Док сам ја, можда постоји идеја, али док сам ја ту, странац не. Очекујем сарадњу Звезде и Партизана, јер имам добар однос, али не само због тога, не стављам лично ништа. Говоримо о Савезу, репрезентацији Србије, то је важније да изађемо у сусрет кад можемо. Никад нисам правио проблем ни за једну репрезентацију, одрази се то на тренинг, на део кампа. Нисам желео да ускратим играчу који је желео да оде, ан исам хтео да будем коелга који не дозвољава играчу да оде. Имам одличан однос са оба тренера у оба клуба, очекујем да кроз разговор имамо добру сарадњ – закључио је Алимпијевић.
Подршка савеза
Алимпијевић је истакао да има велику подршку савеза.
– Што се тиче подршке Савеза, то је речено, није спорно како мени и остало. Спорт је суров, резултат је егзактна ствар. Тако да... Сви тежимо ка томе и морају постојати одговорности за резултат, већ у разговору са председником КСС, ствари које сам тражио, померање стручног дела, комплетног стручног штаба у још више професионалан однос. То је за сада више него што сам могао да очекујем. Наравно, сада су неки други кораци испред, контактирање играче и остало – рекао је Алимпијевић.
Главна ствар је да потенцијални играчи, сви потенцијални играчи буду под једном пажњом људи који ће бити запослени од данас па надаље, ти играчи морају бити позивани, нагласио је нови селектор Србије.
Он је рекао да играчи морају да буду срећни када долазе у репрезентацију Србије.
– Наш задатак је да играчи који се одазову да они уживају, да буде под љубав и радост, а не под оптерећење. Да не буде да иде мука кад треба да иду за репрезентацију. Репрезентација је одувек помагала играчима, у нека боља времена где су играчи подизани кроз репрезентацију. Свуда је љубав према репрезентацији била изнад свега, то је некако најважнији задатак селектора и свега. Да играчи осете једну лепу емоцију доласка у репрезентацију. Њие проблем где ће играти, да ово буде под љубав, срећу и радост – истакао је нови селектор Србије.
О Стојаковићу
Он је говорио и о Андреју Стојаковићу.
– Морам да признам, видео сам за Стојаковића, аутентичност свега тога не проверавам на Инстаграму, то ће људи који су заслужни за то. Морам да направимо дигресију, битна ствар у самом врху по битности, а то је прављење нове мреже играча који су у Америци, који су под колеџом, средња школа, мора се направити добро бројање, мора се направити мрежа свих играча у Америци који су потенцијални репрезентативци. Кад је колеџ отишао у другом правцу, морамо да будемо спремни и репрезентација да по први пут размислимо о позивању играчима на колеџима или Џи лиги. Морамо ићи у том правцу, морамо пратити оно што нам диктира време – истакао је Алимпијевић.
Он је нагласио да би осећао срамота да није прихватио да буде селектор Србије.
– Нема овде чекања, не бих себи опростио, мој брат и ја имамо петоро синова. Имам утисак да за једно 10 година, стварно бих осећао стид и срамоту да њима петорици кажем да сам имао прилику да будем селектор, јер је неко рекао да није ово прави моменат. Ово је увек добар моменат, зависи како га узмете. Дилеме нисам имао, остављамо све бриге Богу, радимо најбоље што знамо. Дубоко верујем да ако имамо професионалан приступ, да се тај рад исплати – истакао је нови селектор Србије.
Обавезе са Бешикташом
Алимпијевић је одговорио и на питање како ће да усклади обавезе, пошто је и тренер Бешикташа.
– Они су забринути, али сам у животној доби, где мислим да сам енергетски врло способан да одговорим без проблема. Синоћ сам завршио утакмицу, био сам јутрос на лету за Београд, вечерас назад за Истанбул. Сматрам да је ово привилегија, ова врста притиска. Привилегија малог броја људи, не мислим да је то проблем, захтева животну дисциплину, то свакако да. Слободно време којег није ни било, а ако га буде, мора да се планира јако добро. Тог неког празног хода мора да се изгуби, мора да се буде врло конкретан од колико до колико се бавимо Бешикташом, а од колико репрезентацијом. Јер, заиста максималан највећи могући приступ репрезентацији – нагласио је Алимпијевић.
Он је рекао да му је част да буде селектор Србије.
– Мој покојни пријатељ који је човек, који је имао родољубље према држави, имао је статус војводе, на својим производима. Бавио се керамичким пословима, утиснуо је поруку увек, то је најлепша порука. На сваком производу је ставио Србији вратити љубав и част. Тај моменат да сте на челу репрезентације, бренда, не могу да опишем какву одговорност, онда поштовања, сматрам заиста, уз ту неку добру атмосферу коју треба да имамо, мени је друга нека ставка у селекторском послу да гајимо тај патриотски моменат – навео је Алимпијевић.