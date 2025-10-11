overcast clouds
АЛЕКСАНДРА КРУНИЋ ИГРА ЗА ТРОФЕЈ: Са Данилином ушла у финале Вухана

11.10.2025. 18:13 18:15
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Roland-Garros

Српска тенисерка Александра Крунић и Казахстанка Ана Данилина пласирале су се у финале ВТА турнира у Вухану у дубл конкуренцији.

Оне су у полуфиналу победиле Немицу Лауру Зигмунд и Фани Столар из Мађарске резултатом 6:1, 4:6, 11:9 за сат и 31 минут игре

Крунић и Данилина ће у недељу у финалу играти против Сторм Хантер и Катерине Синијакове, које су победиле Терезу Михаликову и Оливија Николс са 6:3, 6:0.

ВТА турнир у Вухану се игра за наградни фонд од 3.654.963 долара.

 

александра крунић тенис дубл
Спорт Тенис
