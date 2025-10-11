СЈАЈНА ВЕСТ ЗА СТУДЕНТЕ Зрењанин регресира превоз до факултета, погледајте услове!
Градоначелник Зрењанина Симо Салапура упутио је јавни позив за рефундирање трошкова међумесног и регресирање трошкова приградског превоза студената.
Право на рефундирање трошкова међумесног превоза остварују студенти високошколских установа који имају пребивалиште на територији града Зрењанина, свакодневно путују на међумесној релацији до установе високог образовања, нису корисници услуге смештаја у студентским центрима, који се школују на терет буџета и први пут уписују годину студија.
Студентима се одобрава рефундирање дела трошкова у висини од 70 одсто цене студентске месечне карте у међумесном превозу према важећем ценовнику превозника. Онима који су корисници новчане социјалне помоћи, односно за које Центар за социјални рад изда уверење да се они или породица налазе у стању социјалне потребе или да су у систему социјалне заштите, одобрава се рефундирање комплетних трошкова.
Град Зрењанин одобрава средства и за регресирање приградског превоза у пуном износу за социјално угрожене студенте. Ово право остварују студенти који морају да испуне следеће услове: да имају пребивалиште на територији града Зрењанина, да свакодневно путују до установе високог образовања на територији града Зрењанина, да се школовање финансира из буџета Републике Србије и да први пут уписују годину студија првог или другог степена.
Рок за подношење захтева са потребном документацијом тече од дана расписивања јавног позива и отворен је током школске 2025/2026. године. Све ближе информације о рефундирању и регресирању трошкова међумесног и приградског превоза студената могу се добити сваког радног дана у Одељењу друштвених делатности Градске управе града Зрењанина, канцеларија број 10, или путем телефона 023 315 01 83.