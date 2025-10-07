(ФОТО) „Све је изгорело, место је непрепознатљиво! ВЕЛИКИ ПОЖАР НА ЗРЕЊАНИНСКОМ ПУТУ Аутомеханичарска радња сравњена ДО ТЕМЕЉА, власник објаснио шта се десило
Пожар је данас прогутао аутомеханичарску радионицу на Зрењанинском путу када је муштерија којој је излазио дим из аутомобила возило утерала унутра, уместо да га остави испред.
Ватра је нагло букнула прогутавши аутомобил испред, а потом и саму радионицу.
Екипа Телеграфа разговарала је са власником аутомеханичарске радње о томе како је до пожара дошло.
Отишао сам по доручак, а он је довезао ауто који се пушио. Уместо да га остави овде испред, он га је утерао у гаражу и све ми је плануло, остао сам без ичега. Вози аутомобил на метан који му је цурио пре него што је ушао у радионицу. Траг цурења види се и испред радионице на бетону и води до њеног улаза. Док сам ја дошао, све је већ велико плануло. Нисам могао да приђем до мењача, већ је било касно - рекао је власник радионице за Телеграф.
Од аутомеханичарске радње и места за технички прегле возила није остало ништа. Иако су ватрогасци дошли брзо и спречили ширење ватре на околне објекте, ово место попутно је изгорело и непрепознатљиво је.
Један погрешан поступак возача "фијата панде", који је највероватније желео да што пре утера аутомобил у аутомеханичарску радњу како би се спречила већа штета, изазвао је пожар и власнику радње направио је немерљиву штету.
О случају је обавештено надлежно тужилаштво, пише Телеграф.