Ускоро спектакл Националног ансамбла Коло у Сава центру ПУШТЕНЕ У ПРОДАЈУ УЛАЗНИЦЕ ЗА "СРПСКУ СВИТУ"

07.10.2025. 18:10 18:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
У продају су пуштене улазнице за музичко-сценски спектакл "Српска свита" који ће 26. новембра, у Плавој дворани Сава центра извести Ансамбл народних игара и песама Србије „Коло“.

Концерт почиње у 20 сати, а улазнице се могу купити на сајту Тикетс, https://tickets.rs/event/___22399, и њиховим продајним местима по цени од 1.600 динара. 
 

На сцени ће се наћи више од 80 врхунских играча, музичара, инструменталиста и чланова хора. Аутор музике је истакнути уметник и композитор народне музике Славко Митровић Цале, а кореографија је дело истакнутог кореографа народне игре Милорада Лонића. 
 

Овим догађајем Ансамбл „Коло“ се након осам година враћа на велику сцену Сава Центра.

Српска свита представља оригинално музичко-сценско дело, које на иновативан начин спаја компоноване мелодије у духу српских народних игара и кореографске обрасце засноване на традиционалним формама. Дело слави богатство српског културног наслеђа, истовремено га представљајући кроз савремени уметнички израз, показујући да српска традиција живи и инспирише ауторе и у 21. веку - изјавио је в.д. директора "Кола" др Здравко Ранисављевић.
 

ансамбл Ансамбл Коло концерт улазнице
