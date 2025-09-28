ДЕЦA ИЗ БРАТУНЦА УЧЕСТВОВАЛA У КОЛО-вој ДЕЧИЈОЈ КОЛО-нији! Национални ансамбл КОЛО угостио КУД "Мост"
Више од педесеторо деце из Братунца у Републици Српској учествовало је у новој КОЛОвој дечијој КОЛОнији за школску 2025/26. годину.
Едукативну радионицу за децу основношколског узраста од 5. до 8. разреда, чланове КУД "Мост" у Братунцу водили су истакнути играчи Националног ансамбла КОЛО уз стручни надзор Владана Животића, дугогодишњег педагога народне игре.
КОЛОва дечија КОЛОнија је едукативно–уметнички програм намењен најмлађима, који се реализује у циљу очување српске традиције и нематеријалног културног наслеђа.
Пројекат деци пружа прилику да се кроз игру и дружење упознају са богатством српске културе, оснажујући их да постану њени чувари и промотери у будућности. Едукација омогућава младим генерацијама да препознају вредност традиције у савременом контексту.
У школској 2024/25. години, "КОЛО-ва дечија КОЛО-нија“ реализована је у једанаест градова у Србији, Републици Српској, Црној Гори, Мађарској, Северној Македонији и Румунији, а завршни концерт, на ком је учествовало више од 400 деце, одржан је у МТС дворани 27. јуна.
"КОЛОва дечија КОЛОнија" реализује се под генералним покровитељством Министарства културе Републике Србије.