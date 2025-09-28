ОГЛАСИЛА СЕ ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ: Преврнула се два вагона, нико није повређен, ГОРИВО СЕ ПРЕТАЧЕ
БЕОГРАД: Инфраструктура железнице Србије саопштила је данас да су у суботу, 27. септембра у 20.50 сати, приликом отпреме теретног воза са трећег колосека у железничкој станици Ражана у Косјерићу, на барској прузи, исклизнула и преврнула се два вагона, да је из њих цурило дизел гориво које су превозили али да приликом исклизнућа нико није повређен ни страдао.
У саопштењу се наводи да је одмах искључен напон у контактној мрежи изнад пруге, а да је железнички саобраћај на овом делу барске пруге обустављен.
На место исклизнућа одмах су изашли припадници МУП-а, Ватрогасне јединице, као и дежурне екипе Инфраструктуре железнице Србије.
Током ноћи, место исклизнућа вагона и цурења дизел горива је локализовано а цистерне Нафтне индустрије Србије за претакање горива су на месту исклизнућа, наводе из Инфраструктуре железнице.
Додају да је на терену њихов помоћни воз, који заједно са дежурним железничким екипама ради на рашчишћавању последица овог догађаја, како би саобраћај био што пре успостављен.
Возови ће овим делом барске пруге поново кренути након што буду отклоњене све последице синоћњег догађаја, истиче се у саопштењу и додаје да су на место исклизнућа изашли и представници Центра за истраживање несрећа у саобраћају, а да ће узроци овог догађаја бити накнадно утврђени.