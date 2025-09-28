МЕШТАНИН СВЕ ВИДЕО, ЖЕНА ВРИШТАЛА, ДЕЦА СЕ ТРЕСЛА ОД СТРАХА: Ово су детаљи насилничког напада у центру Жабљака - ЈЕДВА СУ САВЛАДАНИ пијани младићи (ФОТО)
ЖАБЉАК: Вест да се у строгом центру Жабљака догодио незапамћен инцидент обишла је регион. Двојица младића из Тивта П.Г (19) и М.Р (22) ухапшени су због насилничког поншања, а у тренутку инцидента након тестирања потврђено је да су обојица била јако пијани, а један од њих и дрогиран кокаином.
Све се десило наочиглед пролазника усред бела дана и пред децом. Да направе још већи хаос спречио их је мештанин Р.Ч. (38).
- Са својим осмогодишњим сином био сам у продавници, када сам на паркингу поред угледао двојицу младића који се недолично понашају. Галамили су, гласно се смејали, „рвали се“, у једном тренутку чак и пали на бетон, па се придигли. Кад су устали наслањали су се на возило које је било паркирано поред. У возилу је био мештанин М.Р, његова супруга и малолетно дете. М.Р. је изашао и љубазно и васпитано их замолио да се помере како би кренуо са паркинга. Тада су они почели са агресивним понашањем према њему, док је један викао, други младић му је пришао и ударио га песницом у главу. М.Р. је кренуо да пада, а овај је наставио да га туче, каже за РИНУ мештанин Р.Ч.
Након што је М.Р. пао на земљу, супруга повређеног мушкарца почела је да вришти и да дозива полицију и помоћ. Деца су плакала.
- Све се одиграло у пар тренутака. Кад сам видео да је М.Р. пао ја сам изашао из аута, али због безбедности свог сина који је све преплашено гледао нисам могао да улазим у конфликт и тучу са њима. Извадио сам телефон и почео да снимам, знао сам да ће то помоћи полицији. Кад су видели да снимам, ова двојица су кренула да трче ка мени да ме нападну. Ја сам све време мислећи на своје дете, желео да се склоним, да се не тучем, да син то не гледа. Кренуо сам ка улазу маркета мислећи да ће одустати од напада. Говорим им да су свуда около сигурносне камере, али они на то не реагују, каже Р.Ч.
Потом су млади Тивћани насрнули на Р.Ч., покушали су и њега да претуку али нису успели јер се мештанин одбранио од двојице пијаних и дрогираних насилника.
- Успео сам да избегнем доста удараца, након чега сам у самоодбрани једног од њих савладао и оборио на под, док је други ударио радника обзебеђења маркета који се ту нашао поред и покушао да спречи тучу. Радник је пао на под, а овај младић се залетео на мене да ме удари ногом. Ја сам га ухватио за ногу, услед чега је он пао и савладао сам га. Легао сам на њега, како бих га спречио да даље напада. У том тренутку непознати девојка и младић су пришли и замолили ме да га пустим. Ја сам то тада и учинио, додаје Жабљачанин.
Након што је пустио насилника, Р.Ч. је отишао у полицију да пријави случај, а у међувремену Хитна помоћ је збринула повређене.
- Осећао сам се јако узнемирено. Најтеже ми је било кад сам видео да је мој осмогодишњи син доживео велики стрес и само је плакао, тресао се. Ово је нешто незапамћено што се догодило на Жабљаку, који је јако мирно и безбедно место. Надам се само да ће се повређени брзо опоравити и да се овако нешто неће више догађати, поручује Р.Ч.
Након инцидента нападачи су побегли са лица места ка Црном језеру и том приликом изазвали саобраћајну незгоду када су се сударили са другим возилом. Након тога су ухапшени.
О догађају је обавештен државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Пљевљима, који се изјаснио да се у радњама два осумњичена лица стичу битни елементи кривичног дела насилничко понашање.
Осумњичени П.Г. и М.Р. ће, уз кривичну пријаву ће бити приведени надлежном тужиоцу, због сумње да су на штету два оштећена лица починили наведено кривично дело.
РИНА