СПРЕМИТЕ ЈАКНЕ ЗА ПОНЕДЕЉАК! РХМЗ прогнозира променљиво облачно и свеже, ујутру само осам степени

БЕОГРАД: Сутра ће у Србији бити променљиво облачно и свеже, на крајњем северу суво, у осталим крајевима местимично са краткотрајном кишом, понегде и пљуском, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ).

После подне и увече очекује се престанак падавина.  Дуваће слаб и умерен ветар, северни и северозападни. Најнижа температура биће од 8 до 13 степени, а највиша од 16 до 20.

У Београду се очекује променљиво облачно и свеже време, ујутру са краткотрајном слабом кишом, током дана биће суво. 

Дуваће слаб, северни и северозападни ветар. Најнижа температура биће око 11 степени, а највиша око 18. Иудућих седам дана очекује се свежије време. 

У уторак ће бити променљиво облачно са сунчаним интервалима. Затим ће уследити умерено до потпуно облачно време, у среду углавном на југозападу, југу и југоистоку, а од четвртка до суботе и у осталим крајевима местимично са кишом, која ће на високим планинама југозападне и јужне Србије прећи у суснежицу и снег. 

У идућу недељу и понедељак биће суво време.

РХМЗ рхмз прогноза
