ЛАК ПОСАО ЗА АЛЕКСАНДРУ КРУНИЋ У ПЕКИНГУ: Прошла у осмину финала у дублу

28.09.2025. 15:51
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/Youtube/Eurosport Italia

Српска тенисерка Александра Крунић и Казахстанка Ана Данилина пласирале су се у осмину финала ВТА турнира у Пекингу у дубл конкуренцији.

Оне су у првом колу победиле Пољакињу Магду Линет и Данкињу Клару Таусон 6:4, 6:2. Меч је трајао 72 минута.

Крунић и Данилина ће у осмини финала играти против Рускиње Људмиле Самсонове и Американке Никол Меличар-Мартинез.

ВТА турнир у Пекингу се игра за наградни фонд од 8.963.700 долара.

 

