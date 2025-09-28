ЛАК ПОСАО ЗА АЛЕКСАНДРУ КРУНИЋ У ПЕКИНГУ: Прошла у осмину финала у дублу
28.09.2025. 15:51 15:53
Српска тенисерка Александра Крунић и Казахстанка Ана Данилина пласирале су се у осмину финала ВТА турнира у Пекингу у дубл конкуренцији.
Оне су у првом колу победиле Пољакињу Магду Линет и Данкињу Клару Таусон 6:4, 6:2. Меч је трајао 72 минута.
Крунић и Данилина ће у осмини финала играти против Рускиње Људмиле Самсонове и Американке Никол Меличар-Мартинез.
ВТА турнир у Пекингу се игра за наградни фонд од 8.963.700 долара.