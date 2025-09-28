overcast clouds
ОМЛАДИНСКИ ФОЛКЛОР УЛЕПШАО БАЧКУ ТОПОЛУ Председник Јухас на отварању “Сезоне културе Мађарске у Србији и Србије у Мађарској 2025/26“

28.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
д
Фото: Покрајинска влада

Председник Скупштине АПВојводине Балинт Јухас присуствовао је данас свечаности у Бачкој Тополи, којом је започета “Сезона културе Мађарске у Србији и Србије у Мађарској 2025/26“.

Овај догађај, посвећен дечјим и омладинским фолклорним ансамблима, оркестрима, солистима и мајсторима народнихзаната, одржан је у организацији Мађарског националног савета и означава увод у “Сезону културе Мађарске у Србији и Србије у Мађарској 2025/26“, која ће у наредним месецима повезати бројне уметнике, институције и публику две земље.

„Поред снажних политичких, економских и привредних веза, “Сезона културе Мађарске у Србији и Србије уМађарској 2025/26“ представља јединствену прилику да кроз културу наше односе учинимо још богатијим. Данас смосведоци да Србија и Мађарска имају најбоље односе у својој новијој историји, односе који су засновани на искреномпартнерству и узајамном поштовању. Култура је управо онај темељ који продубљује разумевање, гради мостове и дајетрајну снагу нашој сарадњи“, истакао је Јухас.

д
Фото: Покрајинска влада

Почетком недеље у Сент Андреји министри културе Србије и Мађарске, Никола Селаковић и др Балаж Ханко, званичнонајавили ову јединствену манифестацију, истичући да ће она први пут систематски представити културну баштину исавремено стваралаштво обе земље – у Србији током друге половине 2025, а у Мађарској од фебруара 2026. године.

д
Фото: Покрајинска влада

На свечаности у Бачкој Тополи присутнима су се обратили министар културе и иновација Мађарске др Балаж Ханко,народни посланик др Балинт Пастор, а присуствовали су председник Мађарског националног савета Арпад Фремонд,амбасадор Мађарске у Србији Јожеф Мађар те бројни представници културних институција и друштава.

