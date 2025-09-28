overcast clouds
РУКОМЕТАШИЦА ВОЈВОДИНЕ НЕВЕНА РАДОЈЧИЋ БРИЉИРАЛА У ПОБЕДИ НАД МЛАДИМ РАДНИКОМ: Настављена серија тријумфа

28.09.2025. 15:47
Пише:
Вук Гвозденовић
приватна архива
Невена Радојчић блиста у другом мандату у црвено-белом

Женска екипа Рукометног клуба Војводина ниже победе у првенству. Новосадске црвено-беле савладале су екипу Младог радника резултатом 30:21 (13:13), у дуелу у ком је било неизвесности током првог полувремена, али је у наставку Воша била доминантна и уписала два бода.

Изабранице тренерке Андријане Будимир мучиле су се у првом полувремену, где је нервоза утицала на игру и резултат. Ипак, у другом делу сусрета показале су да с правом важе за најозбиљније кандидаткиње за повратак у елитни ранг.

Голманка Војводине Невена Радојчић блистала је на голу са чак 16 интервенција, док су у нападу предњачиле Пена Граматова са девет и Ива Петровић са осам погодака.

– Нисмо добро почеле утакмицу, нервоза нас је спутала да одмах стекнемо предност и одржавамо је. У неколико наврата када бисмо повеле, противнице су нас брзо стизале. Било је доста техничких грешака и промашених зицера. Срећом, у наставку смо биле на висини задатка и завршиле смо посао – изјавила је Лана Мијаиловић, која је постигла четири гола.

