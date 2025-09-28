overcast clouds
АВИОН ПОЛЕТЕО ИЗ ФИНСКЕ Генерал Небојша Павковић стиже у Београд после 18 година

28.09.2025. 16:11 16:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: Дневник/архива/Ј. Пап/Павковић Небојша

БЕОГРАД: Авион Владе Србије у ком се налази некадашњи командант Треће армије Војске Југославије и начелник Генералштаба генерал Небојша Павковић полетео је из Финске, сазнаје Тан‌југ.

Генерал Павковић ће чим стигне у Београд санитетом бити пребачен на ВМА.

Председник Србије Александар Вучић позвао је генерала Павковића пре него што је кренуо за Србију и пожелео му срећан пут.

Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу донео је одлуку да Павковића, због тешког здравственог стања, превремено пусти на слободу.

Генерал Павковић је, током НАТО агресије 1999. године, био командант Треће армије Војске Југославије, која је била распоређена на простору КиМ.

Хашки трибунал га је 2009. године осудио на 22 године затвора, а тужилаштво га је теретило за злочине против човечности и кршење закона и обичаја ратовања.

Оптужница против Павковића је отпечаћена у октобру 2003. године, а он се 2005. године предао Трибуналу у Хагу.

 

небојша павковић финска Хашки осуђеник хашки трибунал
Вести Политика
