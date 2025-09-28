overcast clouds
СРАМНО ЈЕ ШТО РТС СА БЛОКАДЕРИМА КОРИСТИ ДЕЦУ У ПОЛИТИЧКЕ СВРХЕ Вучевић: Не смемо дозволити овакву злоупотребу јавног сервиса који се финансира новцем свих грађана Србије ИМАЈУ ПРОФЕСИОНАЛНУ ОДГОВОРНОСТ

28.09.2025. 16:38 16:56
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
милош
Фото: принтскрин инстаграм/ milosvucevic

Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић истакао је да је срамно што РТС заједно са блокадерима користи децу у политичке сврхе и на тај начин покушава да обмане српски народ.

-Не смемо дозволити овакву злоупотребу јавног сервиса који се финансира новцем свих грађана Србије - написао је Вучевић на Инстаграму. 

 

 

Вести Политика
