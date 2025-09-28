СРАМНО ЈЕ ШТО РТС СА БЛОКАДЕРИМА КОРИСТИ ДЕЦУ У ПОЛИТИЧКЕ СВРХЕ Вучевић: Не смемо дозволити овакву злоупотребу јавног сервиса који се финансира новцем свих грађана Србије ИМАЈУ ПРОФЕСИОНАЛНУ ОДГОВОРНОСТ
28.09.2025. 16:38 16:56
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић истакао је да је срамно што РТС заједно са блокадерима користи децу у политичке сврхе и на тај начин покушава да обмане српски народ.
-Не смемо дозволити овакву злоупотребу јавног сервиса који се финансира новцем свих грађана Србије - написао је Вучевић на Инстаграму.