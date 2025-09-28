ГРАЂАНИ ПРОТИВ БЛОКАДА На скупу испред РТС-а изнети захтеви за смене и одговорност
БЕОГРАД: Грађани који се противе блокадама који су се окупили испред РТС-а у Таковској улици изнели су три захтева за руководство и уредништво те медијске куће, а први захтев је ослобађање РТС од, како су навели, ''револуционарних силеџија, од оних који су изнутра блокирали РТС и који месецима обмањују народ''.
''Ми, грађани Србије, нећемо да плаћамо партијске паразите, жуте олош елите и њихов насилнички програм'', рекла је изјавила је студенткиња из Новог Сада Љубица Патрик.
Као други захтев наведена је смена руководећих људи, не само у информативном, већ и у културном, забавном и филмском програму РТС-а.
''Посебно не желимо да гледамо, а свакако не да плаћамо оне у београдском програму који мрзе Београд и који у свом граду ништа лепо не виде и фокусирани су само на ширење мржње против свих који се за добробит града боре'', истакла је Патрик.
Навела је да је трећи захтев пуна кривично-правна, финансијска и дисциплинска одговорност за све оне који су, како је рекла, иако плаћени од грађана, учествовали у ''покушају удара и ометали процес нормалног рада националног јавног сервиса''.
Патрик је навела да се очекује да РТС испуни те захтеве у наредних 30 дана, а да ће у противном, окупљени грађани са истог места захтевати смену целокупног руководства РТС.
''Није српски ћутати, и народ више неће да ћути'', рекла је она.
Навела је да су се грађани пред РТС-ом окупили како би показали да су против блокада и да ''желе слободу говора''.
Окупљенима се обратио и Немања Завишић из Центра за друштвену стабилност, који је организатор окупљања грађана против блокада, наводећи да су у последњих десет месеци неки наши суграђани подржани споља дали за себи право да деци и студентима одузму право на школовање.
''Они су нам ограничили право на слободу кретања и говора, а у последње време и право на живот. То смо могли да видимо у Београду, Новом Саду, Ваљеву и другим градовима. Кажемо доста, не дамо Србију'', истакао је Завишић.
Додао је да су се грађани испред РТС окупили како би уредништво и одговорне у тој кући подсетили да се финансирају новцем грађана Србије и да су дужни да у складу с тим извештавају благовремено и непристрастно, а не да заузимају страну или подржавају обојену револуцију.
''Показаћемо разлику између нас и блокадера, неће бити насиља и нећемо их спречавати да раде свој посао, да једу и пију. Само ћемо их подсетити да су дужни да служе грађанима Србије'', навео је Завишић.
Широм Србије данас су одржани скупови грађана који се против блокадама, са којих је поручено да грађани желе повратак живота пре блокада, односно да се слободно крећу, раде и уче.