ОВО ЈЕ АПЕЛ СЛОБОДАРСКЕ СРБИЈЕ ДА ЖИВИ НОРМАЛНО Лидер напредњака Вучевић са грађанима на Сајлову БЛОКАРЕДИ ПУСТИТЕ ДРУГЕ ДА МИСЛЕ ДРУГАЧИЈЕ

28.09.2025. 18:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
комбо
Фото: Дневник

Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић прикључио се грађанима у породичној шетњи против блокада на Сајлову са жељом да покажу да желе да живе нормално.

-Сваки викенд сам присутан на овим скуповима. Данас сам овде са делом своје породице, са великим бројем људи на Сајлову, да кажемо да смо против блокада, опструкција, обмана, да покажемо да желимо да живимо нормално. Да није проблем кад неко има другачији став, да је проблем кад хоћете да физички ликвидирате неког или да забраните и сакционишете неког. Ово је апел слободарске Србије да живе нормално, да имају сигурност, безбедност, да имају предвидљивост, да без бриге иду у школу, баве се послом, студенти дају испите - рекао је Вучевић.

Вучевић је истакао да је срећан што се у 200 места, укључујући и Косово и Метохију, одржавају скупови против блокада. 

-Не велики број људи је хтео да опструише наше скупове. Они немају мотив да се залажу за нешто, већ да спрече друге да мисле дручачије. Десет месеци су се окупљали нелегално, непријављено, и нико их није блокирао. Кад упоредите бројеве, ипак је више људи који хоће нормално да живе. Блокадери истрајте на својим захтевима, немојте да вршите насиље јер је то недопустиво, али пустите друге да мисле другачије -поручио је Вучевић. 

 

Милош Вучевић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
