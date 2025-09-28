СУДАРИЛИ СЕ СА ЈОШ ДВА ВОЗИЛА Црногорска министарка тешко повређена у саобраћајној несрећи ХИТНО ПРЕБАЧЕНА У КБЦ КОТОР
Министарка туризма Црне Горе Симонида Кордић тешко је повређена у удесу који се у 14:45 часова догодио на магистралном путу од места Драгаљ на Грахову ка Рисну, саопштено је из Управе полиције, пренеле су Вијести.
Кордић је, додаје се, била сапутница у возилу Министарства туризма којим је управљао возач тог Министарства. Осим Кордић, још једна особа женског пола С. Ч, која се налазила у другом возилу, је задобила повреде у саобраћајној незгоди.
Кордић је смештена у Клиничко-болничком центру у Котору. Лице С. Ч, је задобило лакше телесне повреде и смештено је у Специјалној болници "Васо Ћуковић" у Рисну.
Кордићева се налазила на месту сувозача у службеном "мерцедесу". Службени аутомобил сударио се са још два возила на путном правцу, после тунела, на правини пута у месту Драгаљ.
