(ФОТО) ШИРОМ СРБИЈЕ ПОЧЕЛЕ МИРНЕ ШЕТЊЕ ГРАЂАНА ПРОТИВ БЛОКАДА У Обреновцу са грађанима председник Вучић
Широм Србије почеле су мирне шетње у оквиру окупљања "Грађани против блокада", са којих грађани још једном поручују да желе да се врати нормалан живот какав су имали пре блокада и да се слободно крећу, раде и уче, а са грађанима у Обреновцу је и председник Србије Александар Вучић.
У Београду су се грађани са више локација - код кружног тока код Бранковог моста на новобеоградској страни, на Тргу Републике, на Палилули, на Славији и у Улици кнеза Милоша, одакле су се упутили у шетњу до РТС-а како би упутили захтев јавном сервису да истинито, свеобухватно и одговорно извештава о догађајима који се тичу свих грађана.
На челу колоне су бајкери, затим грађани који носе заставу, ветерани, а потом и остали учесници шетње који носе банер "Србија је вечна док су јој деца верна" и транспарент "Земун против блокада".
Велики број грађана носи српске заставе и балоне у бојама тробојке.
У Новом Саду су шетње кренуле са три локације - Слана бара, Сајлово и Бегеч.
На Сланој бари грађани су кренули од Најлон пијаце до цркве на Клиси.
Окупљени носе балоне у бојама српске тробојке, транспаренте "Желим да учим", "Желим да радим", "Желим да се крећем", као и велики транспарент "Нови Сад против блокада" и "Тиха већина" и заставе Новог Сада.
Са окупљеним грађанима су и покрајински секретар за спорт и омладину Дане Баста и директор Србијагаса Душан Бајатовић.
У Обреновцу су грађани од Градске библиотеке кренули у мирну шетњу централним улицама.
Окупљени носе заставе Србије и балоне у бојама српске заставе, као и транспарент "Обреновац против блокада".
Са окупљеним грађанима су и градски менаџер Мирослав Чучковић, градски архитекта Марко Стојчић и председник Општине Обреновац Милош Пековић.
И у Мионици су грађани кренули у шетњу, а, како су поручили Србија треба да иде правим путем који је председник Србије Александар Вучић започео одавно.
"Младима поручујем да буду другачији и да не мрзе једни друге јер то води у пропаст, а то из нашег окружења једва чекају", рекао је један грађанин Мионице и додао да се у Србији никада није боље живело.
Како је додао, ко год хоће да ради може да живи добро.
Његова суграђанка каже да је дошла на скуп како би пружила подршку председнику Србије јер жели Србију која иде напред и истакла да се данас много боље живи него раније те да је то разлог зашто је дошла на скуп.
Младима је поручила да није решење да излазе на улице и додала да би деца требало да иду у школе.
"Србија не сме да стане", истакла је она.
Грађанка Мионице истакла је да је председник Вучић од свих званичника до сада учинио највише за ту општину.
"Данас се живи много боље него раније, изграђени су путеви, наш председник је до сада највише уложио у Мионицу. Деца треба да уче, а наставници и професори да раде свој посао, није им место на улици", поручила је она.
Сви скупови против блокада су пријављени, а организатор је Центар за друштвену стабилност, који је најавио је да ће скупови бити одржани у више од 200 места и позвао све грађане који се противе физичким блокадама факултета и саобраћајница да се придруже, како је истакнуто, до сада највећој мирној и породичној шетњи у сваком већем месту у Србији.
Шетње у оквиру скупова "Грађани против блокада" одржавају се и у Панчеву, Старчеву, Вршцу, Ковину, Ковачици, Алибунару, Белој Цркви, Пландишту, Опову, Шапцу, Богатићу, Владимирцима, Лозници, Лешници, Крупњу, Малом Зворнику, Љубовији, Прибоју, Пријепољу, Новој Вароши, Сјеници, Чачку, Лучанима, Горњем Милановцу, Ивањици, Бајиној Башти, Ужицу, Пожеги, Ариљу, Петровцу на Млави, Великом Градишту, Голупцу, Кучеву, Жагубици, Жабарима, у Крагујевцу на две локације, Тополи, Баточини, Книћу, Лапову, Рачи, Јагодини, Параћину, Ћуприји, Свилајнцу, Деспотовцу, Рековцу.
Грађани који су против блокада кренули су у шетње и у Краљеву, Врњачкој Бањи, Рашки, Јошаничкој Бањи, Књажевцу, Бору, Зајечару, Мајданпеку, Доњем Милановцу, Кладову, Сокобањи, Неготину, Бољевцу, Убу, Лајковцу, Мионици, Осечини, Љигу, Крушевцу, Ћићевцу, Трстенику, Кањижи, Сенти, Новом Кнежевцу, Новом Бечеју, Зрењанину, Тителу, Сечњу, Инђији, Руми, у Сремској Митровици на три локације, Пећинцима, Иригу, Шиду, Сремским Карловцима, Новим Бановцима, Старој Пазови.
Скупови против блокада одржавају се и у Суботици на три локације, у Бачкој Тополи, Малом Иђошу, Бечеју, Бачкој Паланци, Сомбору, Оџацима, Врбасу, Кули, Новој Црњи, Србобрану, Апатину, Беочину, Жабљу, Темерину, Бачком Петровцу, Кикинди, Брусу, Александровцу, Варварину, Смедереву, Великој Плани, Пожаревцу, Лесковцу, Врању, Нишу, Алексинцу, Гаџином Хану, Параћину, Аранђеловцу, Лесковцу, Црној Трави, Власотинцу, Бојнику, Лебану, Медвеђи, Врању, Владичином Хану, Бујановцу, Трговишту, Босилеграду, Куршумлији, Житорађи, Прокупљу, Блацу, Пироту, Бабушници, Белој Паланци, Димитровграду, Обреновцу.
Окупљања грађана који се противе блокадама одржана су до сада пет пута почев од 20. августа, а сваки пут је број окупљених и број места у којима су скупови одржани био већи.
Према подацима Министарства унутрашњих послова, на скуповима грађана против блокада одржаним 13. септембра окупило се више од 144.000 грађана у 125 места широм Србије.
Сви скупови против блокада били су пријављени и протекли мирно, без инцидената.